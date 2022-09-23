【遊客無故受襲】愛麗絲泉罪案飆升嚇怕遊客

澳洲中部的一個旅遊機構表示，遊客選擇開車經過愛麗斯泉而不是過夜，因為他們擔心自己的安全。





澳洲中部旅遊局本周提出了一項動議，敦促北領地政府立即採取行動，在愛麗斯泉執行法律和維持秩序，稱犯罪率已達到「危機水平」。





首席執行官羅奇福德 （Danial Rochford） 表示，本周一名遊客在當地資訊中心時被一名罪犯無預謀地用拳頭擊中。





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他說：「 他們被嚇到了。這只是純粹，無預謀的襲擊。」





羅奇福德說，他以前從未在該鎮看到過這樣的犯罪水平，政府需要採取行動。





他說：「他們正在做的事情是行不通的。」





「精神錯亂的最終定義是做同樣的事情卻期待不同的結果。」





「人們想知道他們今晚會安全。」



犯罪統計數據顯示激增

愛麗斯泉的最新犯罪統計數據顯示，在截至 7 月底的 12 個月中，幾乎所有類別的犯罪都有所增加。





與去年相比，家庭暴力襲擊增加了 22%，而與酒精有關的襲擊增加了近 20%。





入屋盜竊、商業入室盜竊和車輛盜竊也顯著增加。





北領地警察局南部分區指揮官萊德勒（Craig Laidler）表示，統計數據令人擔憂。





他說：「特別是當我知道警察正在做大量工作來拘留人們時，我們並不認為這是一種威懾。」





萊德勒說，警方在罪犯中看到了數量驚人的新面孔，而且往往是年輕面孔。



審查酒精法

犯罪率飆升之際，全州禁酒令有所改變。





從 7 月開始，在 2007 年北領地實施的應急限制措施結束後，數十個以前禁酒的社區、家園和城鎮營地被允許獲得酒精飲料。





北領地參議員普萊斯（ Jacinta Price ）正在準備一項私人議員的法案，以恢復禁令，因為原住民健康服務報告稱，隨著立法的改變，與酒精有關的濫用行為有所增加。





他們正在敦促聯邦和領地政府建立一個可信的數據監測小組，該小組將定期向北領地原住民健康和法律機構發佈來自警察和醫院的數據。



