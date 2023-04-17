前男友出售我的私密照 我可以如何求助？

內容警告：本文含有與性相關的內容。





湯姆* （Tom）對 Insight 說：「我以前從未試過那樣尖叫。這是最本能的反應，幾乎是原始的憤怒，像發脾氣一樣。」





「我簡直不敢相信。我哭了。」





在湯姆不知情或未同意的情況下，他當時的伴侶拍下了他的親密短片和照片。他（前伴侶）使用隱藏的鏡頭拍下他們的親密性行為，並放上網出售。





湯姆說：「我當下的想法是我是多麼愚蠢。我是怎麼讓自己陷入這種境地的？雖然我對他很生氣，但我同樣對自己生氣。」



影像虐待有多普遍？

湯姆是數以千計的 影像虐待 的受害者之一，這情況近年來不斷上升。





2020 年，澳洲網絡安全公署 (eSafety Commissioner) 每周平均收到此類個案的報告，比去年增加了 210% 以上。





根據 2020 年墨爾本皇家理工大學 （RMIT） 的一項研究顯示，每三個澳洲人當中就有一個曾經是影像虐待的受害者，而 2016 年這比例只是五分之一。



RMIT 的亨利教授（Nicola Henry）影片虐待方面的專家。這一詞是指未經他人同意拍攝私密照片或視頻的行為，亦包括未經同意分享性圖片。







亨利教授將影片虐待個案的增加歸因於分享圖片的激增，尤其是在新冠疫情封城期間。





她說：「親密伴侶無法出門相見，這或許是越來越多人與伴侶和朋友分享私密照片的原因。」





「這不能怪那些分享照片的人。」



「報復色情」這個詞有甚麼問題？

據亨利教授的講法，使用「報復色情」一詞來形容未經同意共享的圖片是有問題的。





她解釋道：「這意味著圖片濫用的受害者一定是做錯了甚麼，激起了肇事者的憤怒，所以這詞有責怪受害者的含義。 」





湯姆相信他的前度的行為是為了報復和控制。



我對他很生氣，我對自己同樣生氣。 湯姆

他指，他的私密照片和視頻被上傳到網上的日期與他們爭吵的日子脗合。







湯姆說：「有一次，我們因為在公共場合拖手而爭執，因為我不願意這樣做，所以我把手抽開了。」





「後來演變成肢體衝突，我回想起來，爭吵的時間和日期跟他上傳一張我在床上裸睡的照片脗合。 」



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湯姆又舉出其前度報復的另一個例子。





湯姆說：「有一次當他洗碗時，有一把鑊鏟，我叫他用手洗而不要放入洗碗機，因為可能會損壞鑊鏟。」





「回想起來，有一段視頻和那件事有關，就是他拿著鑊鏟，拍下自己在上面射精和小便，然後把它放回架上。 」





「我可以將每段視頻、每張圖片與某件事聯繫起來，無論事情大小。」





湯姆要求前度刪除私密照片但要求卻被無視，湯姆別無選擇，只好報警。





因此，他還聯絡了發布這些圖片的網站，但對方表示「很難刪除這些照片」。





「之後，我聘請了律師向網站擁有人發律師信。擁有人說無法保證我的個人資料已被刪除並且沒有分享給第三者，因此他們最終更改了政策，以確保在發布與性相關的內容之前必須徵得各方同意，而這正是我們的要求。」





湯姆的前度因濫用圖片而被指控和定罪，並在服刑期滿後被驅逐回國。





湯姆表示，侵犯私隱嚴重影響了他的心理健康和他對自我的認知。





他說：「我覺得很髒……我永遠失去了自己的身分。」





「我對其他有類似遭遇的人有以下建議，就是記錄所有證據，截取屏幕圖像，然後聯絡網絡安全辦事處。」





「我的[其他]最重要忠告是，不要責怪自己，因為你沒有做錯，身為受害者並不可恥。感到羞恥的應該是對你做出這種事的『弱者』。」





RMIT 的亨利教授指，若圖片被分享到網上，可以採取以下行動。





首先是聯絡分享圖片的人和任何收件人，要求他們移除和刪除內容。





如果對方拒絕，你可以直接向電子平台舉報，他們或許可以代你刪除圖片。



你並無做錯，不需要因為是受害者要感到羞愧。 湯姆

若網站或應用程序沒有關於私密圖片的政策，你可以向澳洲的網絡安全獨立監管機構網絡安全公署 (eSaftey Commissioner) 求助。公署可以代表舉報人將材料下架。在澳洲，如果網絡安全公署要求刪除內容，網站需要在 24 小時內回應。





亨利教授對 Insight說，濫用圖片在澳洲是犯法的。這罪行的受害者可以報警。為了加強有力指控，建議受害者收集證據，證明其分享和安全存儲的位置以供警方記錄。





* 湯姆為化名





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