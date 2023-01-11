【澳版性交轉運？】靈性治療師涉嫌迷姦多名女信眾被捕

一名自稱為精神靈性治療師的 50 多歲的男子，涉嫌對婦女下藥、強姦和性侵日前被警方拘捕。





據稱，上周五晚上10 點左右，該名中年男子聲稱在他位於昆州黃金海岸 Southport 的寓所中進行 “靈性精神治療儀式”，引誘兩名年齡分別為 21 歲和 23 歲的女性到其寓所參加儀式。據悉，二人在儀式過程中被給予迷幻劑後一同失去知覺。





該名中年男子涉嫌強姦並襲擊 23 歲的女受害者，造成她頸部和面部受傷。而 21 歲女子事後發現不妥報警，警方接報拘捕該名男子。





警方表示，該名自稱為精神靈性治療師的男子去年在 Broadbeach曾使用同樣的騙局，以所謂 “靈性精神治療儀式” 為名，引誘並性侵迷姦另外兩名女性。





該名男子目前被控四項罪行，包括強姦、性侵犯，提供危險藥物以及毆打造成他人身體傷害等控罪，他已被拒絕保釋，並還押候審。





調查人員呼籲如有其他受害人或證人挺身而出，聯絡警方提供資料。



