西澳州長啟程訪華：害怕最大貿易夥伴是「毫無根據」

西澳州長麥高文（Mark McGowan）時隔4年展開首次新冠疫情後的訪華行程，他今日（4月17日）抵達北京並將停留5天。





近年澳中關係緊張，令對華貿易在西澳去年的國際貿易額中下降至不足一半，約為1460億元。不過，由於西澳出口的主要是中國工業和建築業必須的鐵礦石，令該州在北京對澳制裁下仍然受益。





他表示，澳洲人沒必要害怕和中國的關係：



害怕和我們最大貿易夥伴建立關係是毫無根據的，這也是我們過去50年發展了強大紐帶的國家。

「我沒感覺到，當然我說的是在西澳，對此有很大的恐懼或者不安。因為我們是一個出口州，很多人在出口行業工作，所以我覺得很多人明白你需要顧客，你應和顧客合作。」





他又讚揚聯邦政府改善兩國關係：「我很高興聯邦政府採取了明智、合理和負責任的對華態度。前政府不負責任、經濟上魯莽行事，因此改變是好事。」



麥高文此行預計將會見中國發改委官員，也會走訪鐵礦企業、從事澳中貿易的企業、航空公司等。他也會尋求吸引更多國際留學生的機會。





他表示希望和南航代表溝通，重開廣州來往珀斯的航線，這也是珀斯唯一直飛中國的航線。「中國是重要的貿易夥伴，我們希望重建紐帶。」





「行程將非常緊湊，有很多活動和會議......要確保我們和中國維持經濟聯繫，我們希望擴大，令西澳有更多工作和機會。」





他把對華貿易比作經營小生意：「和顧客聯絡是重要事務，因此我們和所有顧客都有良好關係，無論他們是誰——中國、日本、南韓、印度。這是重要的，也是我出訪的原因。」





麥高文在今年初已出訪過日本和南韓。而這次訪問團除了有業界代表，還會有一名記者和一名攝影師隨行。





