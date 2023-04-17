本周澳洲這些地區將能看「日全蝕」 有甚麼要注意？

日蝕是令人嘆為觀止的自然現象，但對於那些期待在 周四（4月20日）目睹這奇觀的人，最安全的做法是避免用肉眼直視。





西澳西北部的埃克斯茅斯 (Exmouth) 和寧格魯 (Ningaloo) 沿海地區，將是觀看日蝕的最佳地點，但獅子眼科研究院 （Lions Eye Institute）的眼科醫生拉扎維 （Hessom Razavi)）表示，民眾應避免在未採取安全預防措施的情況下觀看日蝕。





他說：「在任何情況下都不要用肉眼直視日蝕。」





「假如用肉眼望太陽，視力會有永久受損的風險。」





當月球運行至太陽和地球之間，就會發生日全蝕，使天空驟然變黑，只能看到一絲圓形光，稱為日冕或太陽最外層的大氣層。假如是日偏蝕，月球僅部分遮蓋太陽。



澳洲甚麼時候出現日蝕？

根據澳洲太空總署計算，在 4 月 20 日， 埃克斯茅斯（Exmouth） 將會是澳洲唯一看到日全蝕的地方，從上午 11:29:48（澳洲西岸標準時間）開始，月球將遮擋太陽 58 秒。預計屆時會有 4 萬人親臨這個人口僅 2,500 人的小鎮觀賞。



此外，寧格魯 （Ningaloo）沿海地區有一條 250 公里的日蝕行踪帶，被認為是觀看日偏蝕的理想地點。





日偏食將持續更長時間，從上午 10:04:31 到下午 1:02:34（澳洲西岸標準時間），澳洲其他地區都可以看見。





在 達爾文 ，當地時間下午 1:52:28 ，太陽的 81% 會被遮蓋；在 珀斯 ，上午 11:20:30（澳洲西岸標準時間），太陽的 71% 會被遮蓋；在 雪梨 ，下午 2:28:56（澳洲東岸標準時間），太陽的 10% 會被月球遮蓋；在 墨爾本 ，下午 2:09:05（澳洲東岸標準時間），太陽的 11% 會被月球遮蓋。



可以看到日蝕的地區，屆時太陽被遮蓋的百分比。 Source: Google / ningalooeclipse.com 這次亦將會是一次「混合日蝕」，即月球的陰影在地球表面移動時，日蝕隨之變化。





這現象於本世紀只會發生七次。



觀看日蝕有甚麼危險？

建議考慮觀看日蝕的人採取一系列安全措施，以減少暴露在太陽紫外線下的風險。





西澳衛生部建議，間接觀看日蝕是最安全的做法。





他們表示，在日蝕期間直視太陽會導致永久喪失視力，尤其是兒童和青少年最容易受到日曬傷害，目前尚無法可醫。



拉扎維醫生指，日蝕期間的陽光雖然並不比正常的構成更大危險，但卻可能吸引更多人用肉眼直視太陽。





他又說，公眾對觀賞日蝕的興趣，意味著人們眼睛受損的風險增加。





他說：「科學界和普羅大眾都很有興趣目睹這罕見的現象。」





「這是令人嘆為觀止的自然奇觀，應該安全地觀賞。」



如何安全地觀賞日蝕？

其中一個方法是使用所謂的「日蝕眼鏡」，以特製的太陽能濾鏡來保護眼睛免受傷害。





觀賞者可以從信譽良好的零售商購買這些產品，以確保符合適用於直視太陽的眼鏡的國際安全標準 ISO 12312-2。





觀賞者亦應檢查這些眼鏡，確保沒有破損或刮花，並且大小適中。



「日蝕眼鏡」是觀賞日蝕的好選擇。 Credit: Ian Hitchcock/Getty Images 另一建議是間接觀看日蝕，專家稱這是保證眼睛免受傷害的唯一方法。





方法是使用針孔投影技術。





即透過一張紙或臨時湊合而成的紙板投影器上穿一個孔，將之舉向天空，讓日蝕光影穿過此孔投射到地面或另一張紙上。



人們利用「針孔投影器」技術觀看日蝕。 Source: Anadolu / via Getty Images 透過這樣的方法可以讓人通過投影看到日蝕效果，而毋須直望太陽。





觀賞日蝕的其他方法，包括觀看直播或使用附有特製太陽濾鏡的望遠鏡。





專家還警告，切勿使用不能提供足夠護眼功能的太陽鏡、燒焊頭盔和相機。





澳洲輻射防護和核安全局 （Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency）的亨特遜博士 （Stuart Henderson） 說，由於存在眼睛受損的風險，該局建議不要以任何形式直接觀看日蝕，即使是使用日蝕眼鏡。





他說：「一切做法都必須正確，才能順利觀賞，我們在作出建議時必須權衡潛在的後果。」





最令人嘆為觀止的自然天文現象





日蝕每年只會發生幾次，而且每次只在世界上某些地點才能看見。





4 月 20 日的現象，亦會在東帝汶和印尼的巴布亞省看得到。





天文學教授盧保博士（Nick Lomb）將此形容為「最壯觀」的自然現象。





他說：「世界各地的人會從四方八面來到觀看日蝕。」





「這是一次令人驚嘆的體驗 — 與一大群人一起也很棒，你會被興奮的氣氛圍繞著。」



人們熱切期待 4 月 20 日發生的日蝕。 Source: AAP / Neda Vanovac 然而，雖然公共衛生專家建議避免直視太陽，但天文學家曲克博士 （Robin Cook）表示，當太陽完全被遮蓋時，身在埃克斯茅斯 (Exmouth) 附近的人技術上可以在無護眼措施的情況下觀看日蝕。







他說：「話雖如此......太陽很快就會越過月球的頂峰，紫外線就開始射進你的視網膜。」





拉扎維博士認為冒這個險是「不可接受的」，因為大多數人都不是處於完美的位置。





他說：「這是千鈞一發的幾秒鐘而不是幾分鐘，尤其是對兒童來說是有風險的。」





曲克博士說，日蝕行踪帶以外的人應該降低對於看到日蝕的期望。





他說：「就像一朵雲從太陽前掠過 — 只是暫時變暗了。」





「[如果你]不戴日光[日蝕] 眼鏡看的話，根本看不出甚麼。 」





