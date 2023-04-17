是你嗎？全國數十彩券近1600萬元獎金未認領！

目前全國共有21張中獎彩券無人兌現。其中新州的神秘得獎者最多，未認領獎項達到10個，昆州其次有8個，另有2個在首都領地，1個在維州。





這些彩券的獎金總額達到15,840,462.05元。其中最高的一張“Set For Life”獎券，達到480萬元，於2021年4月在坎培拉Woden的Thistle Kiosk購買。另有6張彩券的獎金是超過100萬元。





而最近的一個無主獎項是今年4月的TattsLotto，在墨爾本Mernda的Lucky Charm出售，獎金超過77.5萬元。





這些幸運兒最遲可以何時領獎，取決於不同州份。昆州得獎者有7年時間，新州和首都領地則有6年。維州較為特殊，只有12個月向彩券公司領獎，之後就要向政府申請。





曾有得獎者在洗車時撿拾去年一個購物袋，發現自己當時買的彩券中了100萬元。





加入你丟失了獎券，可致電 131 868 找回你已登記的彩券。如彩券未登記，你需要填寫一份表格，講述有關彩券種類、何處購買、購買時間、支付方式等詳情。特別地，南澳需要支付15或22元的檢索費用。





如果獎金最終無人認領，不同州份有不同處理方式，可能會成為政府公帑、捐給社區或累積到其他彩券獎金。





