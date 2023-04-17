澳洲外交部長黃英賢希望澳洲確保亞太地區戰略平衡

在預先發布的演詞撮要中，黃英賢圍繞著中國最近在台灣附近進行的軍事演習以及北韓最近的導彈試驗，亞洲地區的緊張局勢不斷升級。



她表示，澳洲希望確保亞洲地區達到一種「戰略平衡」，在這種平衡下，「不會有國家主宰他國，也不會有國家被主宰。」





「我們需要明白正在爭奪的是什麼——這不僅僅是大國之間的競爭，事實上，這是一場關乎我們地區和世界運作方式的比賽，最起碼是這樣。」





二元對立會忽略大局





她還提到，那些喜歡對事情進行二元對立，和提供簡單明確選擇的評論家和策略專家，他們可能會忽視更大的局勢。





「僅把地區未來看作是大國爭霸，意味著維護國家利益就變得模糊。」





中國人民解放軍東部戰區於4月8日至10日在台灣海峽地區進行了為期三天的軍事演習，回應台灣總統蔡英文與美國眾議院議長凱文·麥卡錫於4月5日在美國會晤。 Credit: XINHUA / Mei Shaoquan/EPA 預早發佈的演詞撮要中，並沒有指名道姓說是中國，但黃英賢明確表示，澳洲希望幫助創造一種戰略平衡，限制北京的權力，使其或任何其他國家，難以從事軍事侵略或經濟脅迫。





上週，黃英賢宣布，中國已同意對澳洲大麥關稅進行緊急審查。這些關稅是在2020年，澳中關係陷入低谷時實施的。





在2020年，澳中關係陷入低谷時實施的，中國對澳洲出口的大麥和紅酒實施徵罰性關稅。 Credit: dycj/AP 澳洲亦同意暫停對這一關稅向世界貿易組織提起的上訴。澳洲政府希望，如果中國同意撤銷大麥關稅，意味著中國對澳洲入口紅酒實施的徵罰性關稅有望一同撤銷。





黃英賢又提到，各國希望有一個繁榮、互通的地區，在全球經濟增長的中心進行貿易，通過透明的體系，不將經濟相互依賴誤用為政治和戰略目的。





答問環節 澳中關係依然是焦點





有記者問到達爾文港租賃協議是否應該繼續存在？黃英賢說政府會考慮這個問題。





「顯然，這次的回顧是由國防部發起或進行的......更一般地說，問題是，這些租賃安排是否符合我們的國家利益？政府需要考慮這個問題。」





達爾文港是澳洲北岸最重要的港口，離亞洲最近，同時也是美國海軍陸戰隊輪流進出澳洲的基地。兩年前，澳洲國防部要求重新檢視2015年簽署的達爾文港租借交易。





中國企業山東嵐橋集團與澳洲北領地政府簽署為期99年的達爾文港口租賃協議，隨後在澳洲引發國土安全等擔憂。





對於不周州份州長相繼表示要出訪中國，記者問到外長此等交往又是否符合國家利益。黃英賢表示，就州長的訪問而言，政府會確保各州長要接受簡報。





為AUKUS潛艇解說





黃英賢亦藉似演講，為澳洲與美國、英國在AUKUS計劃下，建造核動力潛艇的推動作辯護和解說。她表示，「透過外交方式進行戰略安撫」必須同時「輔以軍事遏制」。





艾巴尼斯 (左) 和拜登出席 AUKUS 協議的揭盅儀式。 Source: AAP 「透過擁有強大的國防能力，並與合作夥伴一同投資於他們自身的能力，我們改變了任何潛在侵略者的計算方式。」





「我們必須確保沒有任何國家會得出衝突的利益超過風險的結論。這對於確保我們國家和人民的安全是根本性的。」





「這意味著足夠的平衡，以遏制侵略和脅迫，而這種平衡需要更多的參與者，包括澳洲在內，一同貢獻，以確保其持久性。」

