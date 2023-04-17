【以廣東話自豪】專訪印度裔港人Vivek 疫後回歸墨爾本喜劇節

土生土長的印度香港喜劇藝人，亦被譽為香港「最搞笑」的人，Vivek Mahbubani，人稱阿V，經過幾年的疫情後，再次回歸墨爾本喜劇節（Melbourne International Comedy Festival）。今次訪問中阿V 透露當喜劇藝人背後，疫情給他的啟示﹑他未來的目標﹑付出的努力﹑以及台下的他學習禪修﹑和家人女友的生活點滴。





原來搞笑的阿V 出身自香港傳統名男校，他自嘲在校內並不是高材生，而是負責「低分一群」的同學。後來他於香港城市大學修讀創意媒體（Creative Media），愛好 IT 的他，畢業後更創立自己的設計公司。阿V 說他的一切表演宣傳單張等，至今仍是自己一手包辦。



搞笑的阿V 出身自香港傳統名男校拔萃男書院（Diocesan Boys' School）。 Source: Supplied / Vivek Mahbubani

我真的很熱愛我的工作，我找不到第二份我更享受的職業。 Vivek Mahbubani

一個決定令他成為印度裔香港棟篤笑藝人

阿V 自少熱愛棟篤笑（stand-up comedy），年輕的他決定人生必須試一次棟篤笑表演，於 2007 年首次表演的片段在 YouTube 上被瘋傳後一夜成名，從此開展了他的棟篤笑藝人之路。由原本以業餘形式做棟篤笑，其後發覺難以兼顧設計工作及表演，到 2014 年決定全職投入成為棟篤笑藝人。





2015 年首次獲邀參與墨爾本喜劇節的 Comedy Zone Asia，他回想當時國際名氣不高，可以來墨爾本表演，更有機會在 Melbourne Town Hall 演出令他喜出望外，令他發現原來澳洲有不少廣東話觀眾。之後三年他都回來墨爾本喜劇節與觀眾見面，直到 2019 年疫情肆虐。



收看線上視像棟篤笑的觀眾, 他們的鏡頭角度很有趣，由於不想露全臉，「一些人鏡頭只讓我看到（他們的）額頭﹑（家中的）牆或身體（一些部位）」。 Vivek Mahbubani

疫情期間的挑戰及啟示

對於疫情，Vivek 說在香港經過的三年抗疫期，由起初不確定疫情維持多久，到數月後他開始意識到不能坐以待斃，開始研究如何透過網上辦棟篤笑，發揮創意。





Vivek 回想第一次把自已細小房間變身為棟篤笑舞台，精心佈置加上燈光音效，讓他最難忘是在前面沒有觀眾的情況下，自己一個人對著鏡頭「自High」完成表演。





他說收看線上視像棟篤笑的觀眾, 他們的鏡頭角度很有趣，由於不想露全臉，所以 「一些人鏡頭只讓我看到（他們的）額頭﹑（家中的）牆或身體（一些部位）」，Vivek 更想到以「罐頭笑聲」增加氣氛模仿觀眾笑聲。





所以 Vivek 說很期待，經歷差不多四年的疫情後再次回來墨爾本，在滿座的觀眾席上向廣東話觀眾表演，「氹」笑點高的香港人發笑。



Vivek 小時候的家庭照。他自言已經不太懂印度語。 Source: Supplied / Vivek Mahbubani

我要讓大會知道 『不要小看非英語的表演者』，希望大會給更多機會予亞洲區非英語的表演者。 Vivek Mahbubani

以廣東話為母語感自豪的印度人

在香港土生土長，Vivek 自言已經不太懂印度語。父母不懂廣東話，廣東話成為他和姐姐在家中的秘密語言。



Vivek 說父母不懂廣東話，廣東話成為他和姐姐在家中的秘密語言。 Source: Supplied / Vivek Mahbubani 對於在澳洲表演棟篤笑，今年主辦大會因時間場次關係，要他在英語及廣東話之間二選一，他無懸念地說：「當然首選廣東話。」





Vivek 說：「我不想只用英語表演，我覺得以表演者本身的母語做棟篤笑 ，感覺很不同。」他還笑說：「聽起來挺好笑，一個印度人說自己的母語是廣東話。」





在一個不是以廣東話為主的地方生活，大家都會思念家的感覺。今年在喜劇節只以廣東話表演的阿V 說：「我一定要用盡全力，售罄我每場表演的門票。我要讓大會知道『不要小看非英語的表演者』，希望大會給更多機會予亞洲區非英語的表演者。」



Vivek 每次表演都會戴的手錶。 Credit: SBS

最難忘為病人為來歡樂 棟篤笑帶來無限能量

到處四出表演的 Vivek，當被問到最難忘的表演經歷，他收起笑容認真地說，在醫院為重病病人表演令他最感動：「觀眾多是病情嚴重的病人及其家屬，當時只是一場 25 分鐘的棟篤笑表演，我一直留意病人和家屬一齊笑，無論將來發生什麼事，起碼他們共同擁有這段開心回憶。」





他說那刻他明白到，令人笑的力量原來可以無限的。至此，他愛上到學校及醫院等地方出席分享會及籌款活動。



曾經是Vivek棟篤笑的座上客，女友 Gloria 笑說：「現在他要氹我笑很難了。」 Source: SBS / SBS

我喜歡挑戰自己，今年我的目標是寫每個笑話都可以廣東話和英語表演。 Vivek Mahbubani

台上付出200%正能量笑蛋 台下是工作狂

對自己要求很高的 Vivek，說每次台上表演都付出 200% 能量，回家後會「沒電」。他自言是一個工作狂，停下來會讓他感到不自在。台下的他每天花不少時間來「度橋」編寫笑話，當被問到女朋友有否因此埋怨，他說和女友一起多年，十分了解對方。





訪問中 Vivek 說他是一個不明白世事的人，他的笑話多是圍繞自己生活的大小事。女友 Gloria 十分支持他四處表演，在這次旅程中照顧他的日常生活，為他細心準備每一份單張。曾經是 Vivek 棟篤笑的座上客，女友 Gloria 笑說：「現在他要『氹』我笑很難了。」



女友 Gloria 十分支持他的表演，在這次旅程中照顧他的日常生活，為他細心準備每一份單張。 Credit: SBS

曾經夾Band當鼓手 學瑜伽禪修平衡生活

能量爆滿的 Vivek 亦是個工作一絲不拘和真摰的人，年輕時熱愛重金屬（heavy metal）音樂的他，不難想像他曾經夾 Band 當鼓手，他更當過拳賽司儀。





隨著年紀長大，他承認精力不及從前，現在的他更注重自己健康，努力平衡生活，更學習瑜伽禪修（Meditation）。他笑說：「朋友知道我學禪修，認為很合理，因為他是印度人。」



Vivek 和女友 Gloria 在墨爾本。 Credit: SBS Vivek 說不希望只以印度人會說廣東話做棟篤笑為賣點，他堅持自己創作上的進化，讓自己進步，繼續為觀眾帶來歡樂。

