【我不是名人】宋慶勤暢談 28 年 SBS 廣播員生涯：自信由此而來

原來宋慶勤早於 1995 年已經入職我們電台廣東話組擔任廣播員，那時他的上司是梁江遠新 (Doris Leung).



宋慶勤 (右) 與訪問嘉賓 Adam Wang。 Source: SBS / Aaron Wan 到他在去年聖誕節當日宣佈榮休，不知不覺間，他經已陪伴了廣東話節目的聽眾接近 28 年。





大家可能有所不知，宋慶勤之前在香港任職英文老師，但移民來墨爾本後，他修讀了一個翻譯與口譯課程，但又如何會加入 SBS 的大家庭呢？





他承認以前當老師，自己沒有自信，但當上了廣播員後，便開始重拾自信，能抬起頭做人。



宋慶勤 (右一) 與同事及兩位實習生攝於電台直播室。 Source: SBS / Aaron Wan 從去年 12 月底退休，到現在他已享受了 3 個多月的退休生活，究竟這生活又是否多姿多彩呢？閒時又做些什麼呢？



