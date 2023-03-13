【我不是名人】 潘南弘眼盲心不盲 帶領 CASS 邁向 43 年

這集【我不是名人】環節的嘉賓，是雪梨 CASS 華人服務社的義務執行董事 Henry Pan (潘南弘) 先生。



潘南弘於 2023 年 2 月獲新州州長頒發 SBS 終身社區服務獎。 Credit: CASS 潘南弘很不幸，55 歲那年遇襲，導致雙目失明，不過這並沒有讓他氣餒，但就有很多事情需要適應。





他舉了一些例子，便是在電腦看文件的時候，有一些文字轉語音軟件可以幫到他。可是在使用鍵盤方面，他就要把鍵盤的佈局牢牢記住。



潘南弘 55 歲時失明，但卻一直引領 CASS 邁步向前。 Credit: CASS 說起華人服務社，也有一段故事。





身為機械工程師的潘南弘說，1970 年代初期，澳洲政府推行多元文化政策，所以很鼓勵社區去辦一些活動，其中希臘、意大利、土耳其等社區都成立了社區機構、托兒中心、老人院等等。





可是，華人社區到了 70 年代末卻還未成立這樣的一些機構。有一次，一名有心人邀請一些母親參與一個座談會，磋商為華人社區提供托兒服務事宜。



潘南弘本身是一名機械工程師，在無心插柳的情況下，創辦了華人服務社。 Credit: CASS 潘南弘的太太有份被邀請，於是潘南弘帶著 3 歲大的女兒陪同太太參與。結果在無心插柳的情況下，他最後肩負起籌辦這個華人服務社的重任。當中過程相當曲折。





溫楚良和潘南弘還談到他的家庭，例如他的母親帶著女兒和一個還在母親腹中的哥哥回中國探親，爸爸則留在新加坡打點生意。怎料太平洋戰爭爆發，他的母親自此便和父親分隔中國、新加坡兩地達 10 年之久。



