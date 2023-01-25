【我不是名人】郭鄭素雯服務珀斯社區三十多年 一生在追夢

在今天的《我不是名人》訪問還節裡，接受溫楚良訪問的，是來自是西澳珀斯中華會館旗下社區服務的 CEO 郭鄭素雯女士 (Theresa Kwok)。



郭鄭素雯與老人家共度新春。 Credit: Theresa Kwok/ Chung Wah Association 郭鄭素雯表示，在珀斯，人人都稱她做郭太。自小時起，她已經很喜歡幫助別人，特別是在讀中六及中七那兩年，她簡直是忘我地投入入義工行列，幫助一些家境不那麼好的人，特別是女孩子，讓他們有書讀。





可能是緣分的關係，她在那時，認識了志同道合的未來丈夫 — 郭先生。





郭鄭素雯認為自己算不上是一個勤奮的學生，可是一到緊急關頭，她總能定下來專心致志溫習課本，結果給她成功考上了香港大學。





她說她喜歡幫人，所以雖然有不少學系任她選擇，但她只是從日後究竟要當教師，還是當社工這兩個選擇中二選一。





最後郭太選擇了念社工，因為貢獻社會的層面會比當教師廣闊一些。她在香港當了社工 11 年，曾經在青衣島長青邨的女青年會工作，她說，她家住香港島，那時的青衣島才剛開發，沒有地鐵，所以每天花在交通往返的時間非常長，但她甘於做「開荒牛」。



在新冠大流行期間，郭鄭素雯仍為老人家舉辦活動。 Credit: Theresa Kwok 由於她和郭先生同樣喜歡大自然，多年後，還是決定捨棄香港，選擇移民。





郭先生大學時念藥劑，而郭太可算是一位資深社工，不過他們在移民路上並非一帆風順，兩人在職途上均遇上了挫折。





不過，最後郭先生成功拿到認可藥劑師牌，及後更開設了藥房。





至於郭太，雖然畢業於香港名牌大學兼且有 11 年的社工工作經驗，可是她的資歷不獲西澳有關社工組織認可。郭太說，當時還年輕，覺得很不公平。為什麼她覺得不公平呢？





無論如何，雖然未獲確認社工資格，但這沒有讓郭太退縮，移居珀斯一年後，她看到廣告，於是去應徵，結果獲聘，加入了中華會館，負責幫助移民的工作，更一做便做了大約 36 年。





郭鄭素雯表示，開始時，她的房間只有一張枱，他十年如一日，都是一個人孤軍作戰，對她來說，在珀斯工作的最大的挑戰，莫過於沒有一些背景跟她相似的人可以傾訴、可以互相扶持。





最大的挑戰，便是覺得十分孤獨，便是現在，我仍然有這種感覺。 郭鄭素雯





郭太說，她一直在尋夢，而能夠幫助在異地的移民和長者，便是她的夢想。也是這個尋夢的過程，讓她一做便做了三十多年。





去年年底，郭鄭素雯獲通知贏得了 2023 年度傑出西澳長者獎 (2023 WA Senior Australian of the Year)。





她說他很開心可以獲得這個獎，但他始終認為，她只不過是代表所有從事服務移民和長者工作的人，獲得這個榮譽，她很慶幸，西澳政府或是社會終於了解到，這班社工和志願者在這方面的貢獻。





明天 (1 月 26 日) 是澳洲國慶日，由於贏得了傑出西澳長者獎的關係，所以郭太自動參加 2023 年度傑出澳洲長者獎。





郭太表示，對於這次是否能夠獲得更大的榮譽，她以一個平常心面對。她曾看過其他參選人的資歷，覺得無論這個獎由哪人獲得，將是實至名歸。





溫楚良問郭鄭素雯：「郭太，你今年已屆 69 歲，究竟你有沒有打算退下火線的計劃呢？」究竟郭太如何回答溫楚良呢？請收聽這集「我不是名人」。



