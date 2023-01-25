【我不是名人】郭鄭素雯服務珀斯社區三十多年 一生在追夢

Theresa Kwok 1.jpg

Helping others has been Theresa Kwok's dream for all her life. Credit: Theresa Kwok

下載 SBS Radio 應用程式

其他收聽方法

郭鄭素雯在香港出生、長大，中學就讀於香港 St. Clare's Girls' School (聖嘉勒女書院)。

在今天的《我不是名人》訪問還節裡，接受溫楚良訪問的，是來自是西澳珀斯中華會館旗下社區服務的 CEO 郭鄭素雯女士 (Theresa Kwok)。
Theresa Kwok has been helping migrants for more than 35 years.
郭鄭素雯與老人家共度新春。 Credit: Theresa Kwok/ Chung Wah Association
郭鄭素雯表示，在珀斯，人人都稱她做郭太。自小時起，她已經很喜歡幫助別人，特別是在讀中六及中七那兩年，她簡直是忘我地投入入義工行列，幫助一些家境不那麼好的人，特別是女孩子，讓他們有書讀。

可能是緣分的關係，她在那時，認識了志同道合的未來丈夫 — 郭先生。

郭鄭素雯認為自己算不上是一個勤奮的學生，可是一到緊急關頭，她總能定下來專心致志溫習課本，結果給她成功考上了香港大學。

她說她喜歡幫人，所以雖然有不少學系任她選擇，但她只是從日後究竟要當教師，還是當社工這兩個選擇中二選一。

最後郭太選擇了念社工，因為貢獻社會的層面會比當教師廣闊一些。她在香港當了社工 11 年，曾經在青衣島長青邨的女青年會工作，她說，她家住香港島，那時的青衣島才剛開發，沒有地鐵，所以每天花在交通往返的時間非常長，但她甘於做「開荒牛」。
During the pandemic, Theresa Kwok still organised activities for the elderly.
在新冠大流行期間，郭鄭素雯仍為老人家舉辦活動。 Credit: Theresa Kwok
由於她和郭先生同樣喜歡大自然，多年後，還是決定捨棄香港，選擇移民。

郭先生大學時念藥劑，而郭太可算是一位資深社工，不過他們在移民路上並非一帆風順，兩人在職途上均遇上了挫折。

不過，最後郭先生成功拿到認可藥劑師牌，及後更開設了藥房。

至於郭太，雖然畢業於香港名牌大學兼且有 11 年的社工工作經驗，可是她的資歷不獲西澳有關社工組織認可。郭太說，當時還年輕，覺得很不公平。為什麼她覺得不公平呢？

無論如何，雖然未獲確認社工資格，但這沒有讓郭太退縮，移居珀斯一年後，她看到廣告，於是去應徵，結果獲聘，加入了中華會館，負責幫助移民的工作，更一做便做了大約 36 年。

郭鄭素雯表示，開始時，她的房間只有一張枱，他十年如一日，都是一個人孤軍作戰，對她來說，在珀斯工作的最大的挑戰，莫過於沒有一些背景跟她相似的人可以傾訴、可以互相扶持。

最大的挑戰，便是覺得十分孤獨，便是現在，我仍然有這種感覺。
郭鄭素雯

郭太說，她一直在尋夢，而能夠幫助在異地的移民和長者，便是她的夢想。也是這個尋夢的過程，讓她一做便做了三十多年。

去年年底，郭鄭素雯獲通知贏得了 2023 年度傑出西澳長者獎 (2023 WA Senior Australian of the Year)。

她說他很開心可以獲得這個獎，但他始終認為，她只不過是代表所有從事服務移民和長者工作的人，獲得這個榮譽，她很慶幸，西澳政府或是社會終於了解到，這班社工和志願者在這方面的貢獻。

明天 (1 月 26 日) 是澳洲國慶日，由於贏得了傑出西澳長者獎的關係，所以郭太自動參加 2023 年度傑出澳洲長者獎。

郭太表示，對於這次是否能夠獲得更大的榮譽，她以一個平常心面對。她曾看過其他參選人的資歷，覺得無論這個獎由哪人獲得，將是實至名歸。

溫楚良問郭鄭素雯：「郭太，你今年已屆 69 歲，究竟你有沒有打算退下火線的計劃呢？」究竟郭太如何回答溫楚良呢？請收聽這集「我不是名人」。

更多內容

【我不是名人】新晉SBS同事蔡苡雯為何自稱斜槓族？

【我不是名人】李德華 — 最懷緬任教 Band 5 中學的那三年

【我不是名人】導演黃浩然感激太太助他踏出第一步

【我不是名人】趙子珂零用錢谷英語 空中少爺不重享受

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。

分享

Latest podcast episodes

SBS 廣東話節目新聞簡報

SBS 新聞簡報（1月25日）

Chinese New Year Turnip Cake with two types of Chinese preserved sausages

【妙齡廚房】臘腸潤腸粗條蘿蔔糕

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （1月25日）

Man with down syndrome host a meeting

殘障人士尋工服務令人大失所望