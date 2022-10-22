【我不是名人】李德華 — 最懷緬任教 Band 5 中學的那三年

雖然來自香港的退休數學教師李德華 (Cruiser) 曾在香港 Band 1 (學生考試成績名列前茅) 學校任教多年 (他不肯透露實數)，可是，他畢業後找到的第一份工作，便是在一所 Band 5 學校任教。





李德華和太太 Patty 形影不離。 Credit: SBS/ Aaron Wan 他說，他在該學校教了 3 年，他明白到為何好些老師對教 Band 5 學校的學生感到失望，因為他也覺得辛苦，每次進入班房要面對各種各類的問題，這驅使他每天對自己的教學方法作反省，以確保以他採用的教學方法更為有效。





那時候的學生很多都願意坐下聽他授課 40 多分鐘，他覺得這已給了他無比的成就。





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無論怎樣，李德華以「多姿多彩」來形容該三年在 Band5 學校的教學生涯， 也是他最懷緬的。



之後，我機緣巧合轉到了一所 Band 1 學校任教才發覺，之前 3 年我在 Band 5 學校領略到的教學知識，讓我很從容便應付新學校的教育要求。 李德華

李德華認為，他最初 3 年的教學生涯，成為了他任教以來最重要的時期。





李德華崇尚簡單的生活，這也是他和太太決定移居澳洲的原因。





說起李太 Patty，原來她跟李德華任教同一所中學。李德華笑言，他的社交技巧非常不足，連太太都說他有點「自閉」，而如果太太不是在同一所學校工作的話，他恐怕到現在也「娶不了老婆」。





李德華的退休生活相當充實，倆口子參加了一個針對「50 歲以上」市民而設立的社區組織，閒時四圍去不同的地方參觀和旅行。





至於興趣方面，李德華表示，可能他小時候家人從事「三行」(即泥水、木工、油漆合起來的統稱)，他自小便喜歡弄一些跟木有關的手工藝品。來到澳洲之後便重拾這個興趣，他尤為喜歡雕刻筆。



木製原子筆的製作流程。 Credit: Cruiser Lee Tak Wah 木製原子筆的製作流程。 Credit: Cruiser Lee Tak Wah 在另一次機緣巧合之下，他認識了一位參加了一個「木旋會」(wood-turning club) 的本地人，發覺以木製成的藝品，不一定全手工，也有機器可以幫助。





這就如哥倫布發現美洲新大陸一樣，李德華開始沉醉在他的木製品上，由原來的「木原子筆」，逐步擴大他的製品種類，例如有木盤、木蘑菇等等。





李德華不斷購入「木旋機」設備來改良他的製品，現在車房都變成了他的「工作坊」。由於他從小便不喜歡收拾，最頭疼的自然是李太。





不過，當李太看到車房裡堆滿丈夫的傑作時，相信便是為他收拾「殘局」，心裡也甜絲絲的。



木蘑菇的製作流程 Credit: Cruiser Lee Tak Wah 請收聽由溫楚良主持的這集「我不是名人」。



