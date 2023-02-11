【我不是名人】醫科學位未考上前不談戀愛 葉美英四拒求婚

這個幸福的姑娘，是來自馬來西亞的葉美英醫生 (Dr Evelyn Yap)。



葉美英醫生與丈夫和兩個女兒 2022 年一起到新加坡。 Credit: Dr Evelyn Yap 葉美英表示，小時家境並不富裕，但由於爸爸覺得外國機較多，還是選擇了阿德雷德讓她升學，這主要是當地學費和生活費都比較便宜，另外那兒距離馬來西亞也不像英國、美國、加拿大那麼遠。





葉美英過來唸 11 級，但老師覺得她可以唸 12 級，問她願不願意跳級，結果葉美英欣然接受。





葉美英和家人到中國玩。 Credit: Dr Evelyn Yap 憑著優異的會考成績，葉美英考上了 Flinders 大學讀醫科。不過，生活卻是一個問題，因為爸爸只答允給她一年的學費和生活費，葉美英也一直知道自己必須胼手胝足賺錢，才能完成學業。





結果，葉美英甚麼工作都做過，其中有一位老闆，總是掛在葉美英的嘴邊，他是一位開餐館的希臘人。據葉美英說，這家人對她很好，反正在編更時，永遠把葉美英放在第一位，不止給她的工時多，工資方面也從沒有薄待過她。



葉美英醫生表示喜歡旅行，鄰近的新西蘭當然不會放過啦！ Credit: Dr Evelyn Yap 從唸醫科起，葉美英往後許多年的生活作息，不是讀書，便是打工和睡覺，有時也會去教會。





但這個生活模式，又是否妨礙到 Dr Yap 的拍拖生活呢？



我不上課時，便是打工賺錢供養自己，那有時間拍拖？我的丈夫，是我第一個、也是唯一一個拍拖對象…我第一眼看到他時，並沒有立即喜歡上他，他卻說對我是一見鐘情，是真是假，只有他才知道，哈哈哈… 葉美英醫生

葉美英曾叫這位癡心男友另覓對象，並拒絕了他 4 次求婚，後來等到她 6 年醫科的課程完成後，才說句「我願意」。



花都巴黎，又有誰會放過呢？ Credit: Dr Evelyn Yap 說起丈夫，葉美英不時顯露出幸福太太的語氣和笑容。但其實她當時還有很多事情需要克服的，例如丈夫十多歲已移民來到阿德雷德，但他的爸爸是居於新疆的漢人，母親則是嫁到新疆的俄羅斯人，所以奶奶能說普通話和俄羅斯語。



葉美英醫生和兩位已經長得亭亭玉立的女兒在新加坡盛裝打扮出席宴會。 Credit: Dr Evelyn Yap 葉美英雖然也有華人血統，但在馬來西亞出生的她，從小學習馬拉文和英文，來到阿德雷德後由於與一位能說廣東話的馬來西亞同胞一起住，所以也學會了一點廣東話。





她和丈夫溝通時會用英語，但和奶奶溝通時則遇到困難，結果，葉美英再度發揮她的好學本色，用功地學會了普通話。她還笑說，此時此刻，她的普通話要比廣東話強。





Dr Yap 結了婚後，還考獲了兩個專業資格，它們分別是放射學 (radiology) 同埋核子醫學 (nuclear medicine）。





究竟 Dr Yap 是憑什麼獲得今年 OAM 勳位獎章嘅呢？婆媳關係如何？她又為何不選擇搬去澳洲其他首府城市生活，而一直留居於阿德雷德呢？





請收聽這節由溫楚良主持的【我不是名人】。

