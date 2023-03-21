【追夢不怕遲】前港隊代表29歲出戰亞運「一仗成名」

Key Points 周俸有從小就希望能代表香港參加國際體育比賽，卻因工作而放下夢想

直至接近30歲有哥才有機會接受港隊的划艇訓練

結果他在短短一年的訓練後，為港隊在亞運爭取到奬牌

於香港的大澳長大、自幼就在水上生活的周俸有在一九九四年日本港島亞運會中，突破年齡限制與拍檔在雙人划艇賽事獲得銅牌，並在九七年的韓國釜山東亞運動會中在單人划艇項目獲銀牌。



周俸有為生活29歲才追夢

周俸有在【我不是名人】環節憶述其參加亞運的經過，而他指自己當時年紀已不小。





「我是一個大年紀的運動員，當年我參加亞運時已經是29歲。」





「...以往都是為了工作，很難接觸到這些項目及運動賽事。」





但我以往的夢想就是很想代表香港出外比賽，我在92年把心一横、開始接觸這些職業運動，並逐步實現自己的夢想。 周俸有

由獨木舟轉戰划艇但只有一年特訓期

雖然有哥自小就與船艇及水上運動結緣，但他最初主要接受獨木舟的訓練，不過，卻因為某些原因 ，他不得不放棄獨木舟而改為專攻划艇。





「我在92年的時候參加了一個獨木舟比賽，當時亦是在港隊訓練，當中亦有好好的成績。」





「但當時的獨木舟項目出現少少問題，令我不能以該項目代表香港比賽。」





「當時教練就指，你繼續在獨木舟的項目，都不是太理想（的安排)，他問我是否想作出其他新嘗試，試下接觸划艇，所以我是在93年才開始接觸划艇。」





當年７月我才開始划艇隊的訓練，當時有三位運動員接受選拔代表港隊出賽亞運，我們亦要接受多項測試才被選中出賽、爬雙人艇。 周俸有

攝於哥獲奬牌後。 Credit: 周俸有

獨木舟轉戰划艇技術要求大不同

雖同屬水上運動，但獨木舟與划艇對技術的要求有別，這對有哥亦構成挑戰，令他必須短短一年時間的訓練中爭取到好成績，才有望代表港隊出戰亞運。





「當時划艇對我而言是一項幾乎全新的嘗試，雖然在獨木舟項目上我亦一直有接受體能訓練，但由於划艇較講求全身的氣力，作為一名新（接觸這項目的）運動員，對我亦是有很大挑戰。」





「我亦只有很短的時間去進行划艇的訓練，但我亦必須要實際爭取到好成績，才能有機會出外比賽。」



早晚特訓預留時間上班

訓練期間，有哥還要兼顧全職的工作。





「我當時在(香港的)太古汽水廠工作，作為送貨的員工，當時上班的時間是早上八點，每一天的工作也差不多要下午五點才完成，都要工作頗長的時間。」





「而在接觸職業運動後，我亦要犧牲不少自己的時間，例如，我每日的划艇訓練就要由朝早的六時開始，至七、八時左右，當時我每個星期都會接受四次左右的訓練。





「然後到晚上收工時又要到划艇會又再受訓。大概由傍晚六時訓練至晚上的八時。」





不過現在回想，有哥亦深信體力工作對其體能亦有一定程度的幫助。





「工作對我的體能訓練有一定幫助，因為我是送貨員，貨物本身的重量亦不輕，而在香港送貨，你往往亦只能靠手推車或個人自身來搬汽水去其他店舖。





「當你要手捧四至五盤汽水，有時還要行幾十級樓梯才能到達...可能己在不察覺的情況下，做了不少體能的訓練。」





他亦十分感謝前公司的支持，安排時間讓他接受訓練雖然要兼顧工作及訓練。





攝於哥獲奬牌後。 Credit: 周俸有

「衝線一刻...腦中一片空白」

雖然作為一個年紀較長的港隊代表，有哥要比別人付出更大的努力，但這些挑戰卻無礙有哥在亞運會取得佳績。





「（賽前）教練當時亦有同我們傾過，我們應該會有少少的機會（奪取奬牌)。」





「但我當時就認為，不應將太多壓力放在自己身上，因為我深信有壓力就難以發揮應有的水準。」





「當年的競爭亦十分激烈，當年的項目是二千米，我們爬了很久都沒有想過會有任何好成績，當衝過終點的一刻，原來我們拿了第三名，當時其實我腦裡是一片空白。」





我的夢想一直是想為香港爭光，但原來勝出的那刻反而是空白一片，（只覺得）夢想已經完成，而自己真的做到。





「結果，當年的冠軍是日本，亞軍是中國，我們拿了第三，而第四則是印度隊。」



