為幫人而「停不下來」的藥劑師：當老闆竟比打工更忙

Wilson向【我不是名人】環節表示，他自小就對醫學有興趣，而在澳洲讀書時就決定選擇攻讀藥劑科。





成為藥劑師的過程可算是「過五關、斬六將」，因為除了入學前考試及大學的成績外，藥劑學生在畢業前，亦要通過兩項資格考核，才能成為藥劑師。







Wilson亦要在畢業前一年、在半工讀的情況下完成實習（intern）過程，而他當時就為了能接觸更多病人與案例，而選擇離開他讀書時一直居住的雪梨，前往在伍龍崗(Wollongong)的一間藥房工作。





「因為藥房就在醫院隔離，讓我有更多機會學習新事物。」





亦是這個決定令Wilson搬往偏遠社區的生活至今，但Wilson形容當時因為要兼顧生活還學習，他亦「捱了不少苦」。





Ｗilson憶述，當時只能租住靠近藥房的一間小公寓，而上班時間長、工餘的時間還要温習，連煮飯都要在周未時「煮一大餐」，以空出其他時間工作及學習，但他的勤奮及努力，最終令他順利畢業成為一名藥劑師。





不過，在成為藥劑師後不久，Wilson尋找工作及幫助人的機會，亦決定在工餘時間加入美沙酮服務官、家庭藥物審查員和糖尿病教育等工作。





Wilson認為，即使工作而忙，也要抽時間做自己有興趣的事情以作平衡。 Credit: Ｗilson So 多年後，Wilson終於有機會購入他在實習時入職的伍龍崗藥房，成為藥房老闆之一。





「作為員工，對於藥房可以做到的事物的控制有限，若果做了藥房老闆就可以幫到更多人。」





而他亦感恩之前他的多項額外醫療工作，為他在伍龍崗賺到了不少的人脈，直接亦幫助了他的藥房業務。





永遠不怕新嘗試的他，亦不斷為藥房的服務推陳出新，包括為藥房增加混合劑藥(Compound Medicine)部門、引入藥用大麻臨床服務試驗計劃等。





工作之餘，Wilson亦會反饋社區，圖為他在新冠期間向地區內消防員贈送食水。 Credit: Wilson So



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