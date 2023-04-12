前大台導演轉戰發行商 蝕本包場放映《過時過節》西人都捧場

Cicely在無線電視台效力期間、曾參與《金宵大廈》、《愛回家之開心速遞》等劇集的導演工作，但在2019年她決定離開大台，應父母的要求回雪梨生活。



陰差陽錯下修讀電影商科碩士

她原本打算在澳洲尋找影視相關工作，亦試過為自已尋找出路，但卻因為澳洲的影視行業操作與香港不同而多次撲空。





為了令自己的生活更充實，Cicely亦一早已報讀《澳洲影視及廣播學院》（Austratlia film, television and radio School) 的碩士進修課程，不過，她卻在陰差陽錯下修讀了電影商科碩士學位。





「他們有分兩個課程，其中一個是Master of Arts Screen(電影藝術碩士課程）以及一個Master of Arts Screen-Business (電影藝術商業碩士課程)。」





「當時其實我都想過，再進修導演或剪片等技巧，將自己的技巧再琢磨得更細緻。」



但陰差陽錯之下，我卻選擇了隔壁的一科—即電影商業碩士課程。 曾穎詩

「其實我最初選這科的想法，亦是想自己開一間製作公司，或者拍攝一些雙語劇集，當時我亦覺得這個課程可能會對我有幫助。」





「因為始終人在外國、若想再拍攝影視作品，我都覺得可能要有自己的製作公司才能最容易做得到，當時我也是本著這個想法入讀，但讀下去才發覺好像並非同一回事。」





「老師實際教的都是會計、或如何去建立生意模式等，我有同學亦笑言，這實際上是一個商科碩士課程，只是被包裝成為與電影有關—本身與電影藝術相關性很低。」





曾穎詩（中）與藝人歐瑞偉及姚瑩瑩。 Credit: 曾穎詩

受碩士課程啓發引入港產片成發行商

Cicely最初在選擇課程畢業論文本來亦打算製作一套關於移民生活的雙語電視劇，但由於校方認為其計劃未能反映她在課程中所學技巧，最終在同學的鼓勵下，她決定將計劃改為以引入亞洲電影到澳洲播放的發行商為目標。





這個無心插柳的轉變，卻成為了她「轉跑道」的一個契機，她後來就是按照這份畢業論文的計劃，從製作方轉型為發行商。





「當時有位（澳洲）本地的同學就指，他一向好奇，到底中國國內的人士，在周未會看甚麼本土電影。」





他認為我是有最大機會可以引入這些中國電影的人，所以這亦成為了我畢業論文最原始的啓發點。 曾穎詩





曾穎詩在《愛回家之開心速遞》的拍攝現場。 Credit: 曾穎詩



「但我認為不想只集中於中國的電影，所以我擴大至華語電影—包括香港、台灣及中國的電影。」





「這個想法原本只為交功課，我亦一度以為交完功課就可以畢業及脫若海，但我為此做研究時，亦開始發覺，自己在回到澳洲的一年內，並沒有太多機會看到港產片。」





我在2022年開始做論文時，我最希望看到《明日戰記》，論文接近尾聲時，我又會希望觀看到《正義迴廊》等，但可惜我都沒法在戲院看到。 曾穎詩

「令我不禁想，與其等其他人為你選擇可以看甚麼電影，不如試下是否可以自己做。」





（編按：《正義迴廊》後來曾一度在雪梨及墨爾本的主流院線內短暫公映。）



「蝕住做」獨力引入港產片《過時過節》

亦是因為這個課程，開啓了Cicely人生的新一頁，在澳洲自組公司發行電影，而她以自付盈虧的方式，將港產片引入澳洲與同好分享。





「我第一齣引入的電影是《過時過節》，由毛舜筠、謝君豪、呂爵安、盧瀚霆、談善言及袁澧林等人主演。」





「我是用私人發行、即自己包場的形式去放映，因為本地的院線，可能對一場全新的發行公司並不認可。」





「港產片在他們眼中始終亦是外語片，他們對這個市場亦會有很多考量而並未十分接受。」





「所以，院方表示，如果我真的想播放的話，就只能以私人包場的形式去播放，即是自己包場租 ，以及用自行賣票及收票的方式去做。」





對於一個新手發行商，Cicely表示，宣傳是她感到最具挑戰性的一環。





「宣傳與售票是比較困難的，最難是如何接觸到你的目標客戶。」





若你與香港人說，將會有一齣港產品在本地放映，相信他們是會雀躍，但問題是如何令他們知道有這一件事，這是一個困難的過程。 曾穎詩





「即使我用Facebook及Instagram做宣傳，可能有上了年紀的觀眾—例如我媽媽等—平時都很少會看Facebook及Instagram等社交媒體，你就會很難接觸到他們。」





曾穎詩與黎耀祥。 Credit: 曾穎詩 Cicely又指，以電影《過時過節》為例，她引入該片到澳洲放映，基本上是「蝕住做」。





目前我都是自費去完成發行電影的程序，包括引入電影的合約成本、電檢、向電影院租場，再自己售票—賣不出你可能連場租也賠上。 曾穎詩





「我想計算場租及宣傳或印刷等，大摡花了四萬多澳元...(但這成本)根本收不回...還差很遠。」





除了《過時過節》，Cicely後來亦引入另一齣港產電影《窄路微塵》，女主角袁澧林亦是憑電影獲提名第59屆金馬獎最佳女主角，Cicely希望國際奬項的提名會令電影更容易獲得澳洲大院線的青睞。



澳洲人也被吸引入場睇港產片

雖然電影在賬面上並未為Cicely帶來進賬，但Cicely亦憶述她在私人放映會中賺到的是觀眾直接向她分享對方對電影的支持，令她非常感動。





「在阿德雷德放映《過時過節》時，因為我請了一間本地公關公司作宣傳，所以在放映會的現場、亦有不少澳洲本地的公公婆婆入場。」





「完場後他們對我說了不少很鼓勵的說話，說這是一齣很好的電影，又有人覺得電影有很多反思的地方。」





「我相信電影本身是世界的語言，即使是外語片都可以接觸到不同的族群，我覺得這是一件很開心的事。」





曾穎詩與愛回家之開心速遞的劇組成員。



Cicely又形容，導演與發行商在職能力上有很多相似之處，但她在心態上亦要作出一些調整。





「以前我是負責拍攝的人，作品出街（放映)後是否成功不是我可以掌控，我盡力拍到最好，就已經是對自己有交待...日後收視如何，已不由我控制。」





「但現在負責放映的人是我，收視成功與否與我直接有關。而這點我在心態上亦要有所調整。」





「但我會覺得，今日的我仍能在澳洲為香港影視業出一分力是開心的。」





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