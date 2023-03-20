【我不是名人】尋覓工作生活平衡 Terre 喜歡二三線城市

這當中有涉及天時和 Terre 的生活取態。



Terre 說，閒時會和家人到公園逛逛。 Credit: Terre Choi 首先是當 Terre 一家決定離開香港移民到外國正是 2019 年，第二年便爆發新冠疫情，很多移民簽證的申請都變得非常緩慢。





Terre 表示，她那時要上班，又要考英文試，但達到的分數，只是剛達到門檻的 65 分，很難與其他對手競爭，及後他們獲中介告知，達爾文有一個移民計劃，是「投資」+「技術」。投資需要港幣 300 萬，英文試的要求也不太高，結果他們一擊即中。





Terre 覺得達爾文的市民饒富人情味，鄰居知道他們快要搬入新居時，竟然會放些小禮物在門口歡迎他們。



Terre 一家在 2022 年 9 月出發到達爾文定居。 雖然她的丈夫在香港是一名化學工程師，但去到達爾文還未找到一份理想的職業，所以暫時當上郵差。據 Terre 說，日曬雨淋，有時更被惡狗欺負，這些都是當郵差平時要面對的辛酸，不過，他的丈夫仍然喜歡這份工作。





至於 Terre 又是否能重操護士的工作呢？





根據達爾文的移民計劃，他們必須在達爾文待上 3 年以上，那麼，過了 3 年，Terre 一家會否留下呢？他們又有哪些因素需要考慮的呢？



