【咁啱得咁蹺？】SBS 報道簽證申請人苦況後 大批簽證突然獲批

30 多名伊朗博士生的澳洲學生簽證突然獲批了。





上個月，SBS 新聞曾就國際留學生簽證等待時間極長作出報道，其中，數百名來自伊朗、中國、印度和巴基斯坦的國際學生儘管已收到澳洲大學的博士學位錄取通知，但他們的簽證等待期已長達三年。





在報道過後幾天，這批伊朗學生獲得了簽證。





伊朗學生塔赫里（ Maryam Taheri）是其中一員，她獲得了新南威爾士大學工程專業的博士獎學金。她已等待了這個簽證近 17 個月。



我無法描述我的家人和我自己在那一刻的感受，以及我們到底有多高興。 塔赫里

塔赫里一直領導著數以百計的同樣在等待簽證的伊朗學生展開學生活動。





「簽證過程的漫長讓人非常難受。我曾努力爭取獲得一份有競爭力的獎學金，但這只是一場戰鬥的開始。」





據 SBS 新聞了解，在這麼短的時間內如此多的簽證獲批並不常見。



早前接受 SBS 新聞訪問的中國海外博士生表示，他們在等待簽證的過程中，並沒有遇到獲簽數量激增的情況。



困境持續

儘管其中有些人已獲批簽證，但仍有至少 50 名伊朗學生仍處於困境中。





32歲的亞麗索（Arezoo）就是其中之一。她已獲得蒙納殊大學材料科學和工程專業全額博士獎學金，但她的學生簽證，已經等待了超過 13 個月。



亞麗索（Arezoo）仍在等待她的學生簽已開展的博士學位。 Source: Supplied / Arezoo 她說：「我的生活感覺像是被擱置了。」





「簽發簽證的過程並不清晰。我自己和其他人都向內政部詢問過，但我們都收到了類似的公式回覆。」





她說，她的大學導師和同樣處於類似境況的學生都支持她，這讓她可妁繼續堅持下去。





而內政部不就個別個案發表評論。





該部門的一位發言人之前向 SBS 新聞表示，聯邦政府了解「在提升澳洲作為國際教育領域創新研究的高質目的地的聲譽方面，研究生教育所發揮的重要作用，並對澳洲的經濟繁榮帶來影響」。



該發言人表示，在 2022年7月1日至2023年2月28 日期間，簽發了近 1.08 萬份研究型學生簽證，其中中國申請人獲批簽證量最多，印度排名第三，巴基斯坦排名第八，伊朗排名第九。





墨爾本移民中介維爾（Simon De Vere）此前曾在移民部擔任助理事務官，他之前向 SBS 新聞表示，他聽說有個別案例因為安全問題而被推遲審理。



