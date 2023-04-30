【醉酒累事】澳洲青年印尼飲醉酒赤身當街打人面臨坐監

一名住在昆州的23歲男子，涉嫌在印尼醉酒鬧事，可能需要面臨最高五年的監禁刑罰。

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涉嫌醉酒鬧事澳洲青年瓊斯（Bodhi Mani Risby-Jones）在印尼被警方拘留。 Source: ABC Australia

該名男子瓊斯 (Bodhi Mani Risby-Jones) 在印尼比較保守的亞齊省滑浪度假時，被指赤裸上身，從酒店房間走到街上，追逐並毆打街上的途人。

當地警方表示， 瓊斯在街上涉嫌將一輛電單車推向途人羅恩（Edi Ron），令他後腳受傷。

羅恩事後需要被送院治療，並縫了 50 針。

瓊斯於週四凌晨被捕，根據伊斯蘭法律，他可能因為飲酒而需要面臨 40 下鞭刑，一旦罪名成立，將面臨監禁五年。

瓊斯說，他當時不知自己發生甚麼事。

他說：「我感覺不像我自己，就像幾乎被魔鬼附身，那不是一種良好的感覺，我當時不像自己，我平時是一個非常好的人。」

瓊斯的家人對他的行為感到尷尬和羞愧，並發聲明公開道歉。

聲明指，「瓊斯希望就他沒有尊重當地的文化，以及沒有遵守當地法律，向被他毆打的人、目擊者以及印尼人民道歉」。

印尼亞齊省一直執行伊斯蘭教法，意味禁止售賣酒精飲品。

當地警察局長賈特米科表示，瓊斯暫時不會被驅逐出境，預計他將需要在下週出庭受審。
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Published 30 April 2023 12:04pm
Updated 34m ago 12:06pm
By Timothy Wu
Source: SBS