【醉酒累事】澳洲青年印尼飲醉酒赤身當街打人面臨坐監

該名男子瓊斯 (Bodhi Mani Risby-Jones) 在印尼比較保守的亞齊省滑浪度假時，被指赤裸上身，從酒店房間走到街上，追逐並毆打街上的途人。





當地警方表示， 瓊斯在街上涉嫌將一輛電單車推向途人羅恩（Edi Ron），令他後腳受傷。





羅恩事後需要被送院治療，並縫了 50 針。





瓊斯於週四凌晨被捕，根據伊斯蘭法律，他可能因為飲酒而需要面臨 40 下鞭刑，一旦罪名成立，將面臨監禁五年。





瓊斯說，他當時不知自己發生甚麼事。





他說：「我感覺不像我自己，就像幾乎被魔鬼附身，那不是一種良好的感覺，我當時不像自己，我平時是一個非常好的人。」





瓊斯的家人對他的行為感到尷尬和羞愧，並發聲明公開道歉。





聲明指，「瓊斯希望就他沒有尊重當地的文化，以及沒有遵守當地法律，向被他毆打的人、目擊者以及印尼人民道歉」。





印尼亞齊省一直執行伊斯蘭教法，意味禁止售賣酒精飲品。





當地警察局長賈特米科表示，瓊斯暫時不會被驅逐出境，預計他將需要在下週出庭受審。





