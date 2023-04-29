中國無人駕駛機在台灣上空飛行 美國海軍飛機則穿越海峽

路透社報道，台灣國防部表示，一架中國無人戰鬥機過去幾天繞飛台灣，昨日一架美國海軍巡邏機也飛越台灣海峽。





台灣國防部在週五(28/4) 發布的關於中國軍事活動的最新更新中表示，19架軍用飛機進入了台灣的防空識別區域，其中一架是TB-001無人機，飛繞台灣，先是穿過分隔台灣和菲律賓的海峽，然後沿著台灣東部飛行，最後回到中國海岸。





台灣國防部不時在其網頁更新中國軍事行動情況。 臺灣國家政策研究院的軍事研究員表示，一旦開戰，中國可能會派遣TB-001無人機去監測臺灣東海岸的目標，該地區是臺灣儲備部隊的藏身之處，而該地區的基地並不面向中國。





中國一直視台灣為其領土，過去三年來加大了對台軍事壓力，試圖迫使台北方面承認其主權主張。本月，中國在台灣附近進行了軍事演習，以回應台灣總統蔡英文在洛杉磯會見美國眾議院議麥卡錫。





中國空軍派出核武裝的H-6轟炸機進行所謂的「包圍島嶼」任務





「包圍島嶼」用次引起台海緊張局勢，美國及其盟友呼籲中國不要強行改變現狀。美國海軍P-8A海上巡邏和偵察機周五飛越台灣海峽，一名法國高級議員證實，他國的一艘戰艦最近也穿越了這一敏感水域。近年來，美國及其盟友常常派遣軍艦和飛機通過台灣海峽。

