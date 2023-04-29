港人可持2020年後到期回鄉證到中國大陸

中國國家出入境管理局宣布，下月8日起，延長港澳居民來往內地通行證、即回鄉證的有效期。

P2023042800590_photo_1240331.jpg

香港政務司司長陳國基昨日在北京拜會中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（右）。

澳洲港人假若會取道香港持回鄉證到中國內地，或者會返港辦理回鄉証續證，便要留意中國國家出入境管理局昨日宣布的新措施。

公告指，2020年疫情發生後，部分港澳居民未能及時辦理回鄉證到期換發手續。目前，內地與港澳各口岸已全面恢復人員往來，港澳居民來往內地需求激增，港澳地區受理辦證機構排隊預約周期較長。
Screenshot 2023-04-29 at 2.05.30 PM.png
中國國家出入境管理局宣布，下月8日起，延長港澳居民來往內地通行證、即回鄉證的有效期。
公告稱: 「中華人民共和國出入境管理局決定，對證件有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證，有效期限延長至2023年12月31日。持證人持用上述回鄉證原件，可以持證正常辦理出入境邊防檢查手續來往內地；入境內地後，允許前往就近的縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發回鄉證。」

香港政務司司長陳國基昨日在北京訪問，拜會中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍。會後陳國基在北京會見傳媒時表示，自本港與內地恢復通關後，兩地交流及服務需求很大，很多香港市民經過三年疫情，或有證件過期未續，因此出現排隊及供不應求情況。今次容許過期證件繼續生效至年底，是史無前例工作，大大方便了香港市民。

陳國基續稱，持過期回鄉證人士，要留意中國國家出入境管理局公告的細則，他舉例說，如果回鄉證已過期五年或很長時間，這個計劃並不適用。 計劃只適用於由2020年開始至今年失效的回鄉證才適用。

READ MORE

【好消息？】 國家內閣「達成共識」：租金凍結能否落實？

【口水戰】工黨狠批反對黨「瘋狂政治化」外國干預　最終受害的是移民社區

【移民強勢回歸！】澳洲過去一年移民人數激增至約 40 萬

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。



分享
Published 29 April 2023 2:10pm
By Nina Loh
Source: SBS