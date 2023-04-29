港人可持2020年後到期回鄉證到中國大陸

澳洲港人假若會取道香港持回鄉證到中國內地，或者會返港辦理回鄉証續證，便要留意中國國家出入境管理局昨日宣布的新措施。





公告指，2020年疫情發生後，部分港澳居民未能及時辦理回鄉證到期換發手續。目前，內地與港澳各口岸已全面恢復人員往來，港澳居民來往內地需求激增，港澳地區受理辦證機構排隊預約周期較長。



中國國家出入境管理局宣布，下月8日起，延長港澳居民來往內地通行證、即回鄉證的有效期。 公告稱: 「中華人民共和國出入境管理局決定，對證件有效期限截止日期為2020年1月1日至2023年12月30日的回鄉證，有效期限延長至2023年12月31日。持證人持用上述回鄉證原件，可以持證正常辦理出入境邊防檢查手續來往內地；入境內地後，允許前往就近的縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發回鄉證。」





香港政務司司長陳國基昨日在北京訪問，拜會中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍。會後陳國基在北京會見傳媒時表示，自本港與內地恢復通關後，兩地交流及服務需求很大，很多香港市民經過三年疫情，或有證件過期未續，因此出現排隊及供不應求情況。今次容許過期證件繼續生效至年底，是史無前例工作，大大方便了香港市民。





陳國基續稱，持過期回鄉證人士，要留意中國國家出入境管理局公告的細則，他舉例說，如果回鄉證已過期五年或很長時間，這個計劃並不適用。 計劃只適用於由2020年開始至今年失效的回鄉證才適用。



