【移民強勢回歸！】澳洲過去一年移民人數激增至約 40 萬

要點 澳洲的淨移民人數創下 12 個月以來的最高年度增幅。

預計未來一年移民人數亦將繼續高於先前的估計。

國際學生、背囊客和其他短期簽證持有人在新冠疫情後把握機會返回澳洲。

澳洲去年的淨移民人數激增至 400,000人，創下歷史新高，預計未來一年的移民人數仍會遠高於政府最初的預期。





但來澳的淨移民人數的數量，仍大大低於新冠疫情前的預測水平。





內政部長歐妮爾（Clare O’Neil）於星期四（27／4）公佈了期待已久的移民檢討報告，並表示會對澳洲的移民制度進行重大改革，但卻否認她並非在推動令澳洲變得是一個有眾多人口的國家。





但據SBS 新聞部獲得並於昨天（28／4）在國家內閣會議討論的數據顯示，在一段穩定期之前，淨移民人數在過去兩年增加的速度遠高於政府最初的估計。





今年澳洲的淨海外移民人數仍將比 2019-20 年的預測低 315,000 人，預計要到 2030 年才能追上新冠疫情前的預測人數。



內政部長歐妮爾（Clare O’Neil）否認她並不是在推動令澳洲變得是一個有眾多人口的國家。 Source: AAP / Lukas Coch 去年10 月份的財政預算案預計，澳洲的淨海外移民人數 將會在今個財政年度和下一個財政年度才會恢復至 235,000人的水平。





但在昨天的國家內閣上卻獲悉，國際學生和旅客回澳的速度快於預期，這意味著 2022-23 年度的淨海外移民人數將激增至 400,000 人，2023-24 年度亦會增至 315,000 人。





除了在西班牙流感後澳洲對外重新開放讓總人口大增幅增加之外，這將是自有記錄以來錄得最高的年度淨海外移民人數的絕對數值增幅。





預計淨海外移民人數將在中期會逐漸回落至每年 235,000人的歷史趨勢。





2020 年初當澳洲開始受新冠疫情影響後數個月，澳洲決定封關至 2021 年 11 月，令移民人數大幅削減。同時，亦導致數十萬名國際學生被迫進行遙距學習，並讓一些短期簽證持有人被拒之門外。





到邊界重開時，與新冠疫情前的預期相比，淨海外移民人數減少達 500,000人。





但邊界重開後，允許多個年級的學生同時入境，而背囊客和其他短期簽證持有人也抓住機會前來澳洲。





內政部長歐妮爾周四（27／4）在全國新聞俱樂部發表講話時堅稱，政府的策略並非希望澳洲有「更多人」。





她說：『對我來說真正重要的是，我們國家正面臨著這些重大的國家問題，而我們沒有透過移民系統讓合適的人來幫助我們解決這些問題。』





其中的核心計劃是讓表現出色的國際留學生可以留在澳洲，因為據有關的檢討報告發現， 許多國際留學生在畢業後通常需要面對複雜而費力的簽證程序。





雖然歐妮爾否認政府的移民政策是想建立一個「龐大澳洲」，但自由黨副領袖利蘇珊 (Sussan Ley) 則認為這正是工黨政府想要做的事。





她對天空新聞表示：『這完全是在政府計劃以外的東西，亦與我們面對技術勞工短缺的危機無關。』





她又指：『現在澳洲的移民人數比我們在新冠疫情前想像的要少數十萬，同時，我們仍然面對著非常嚴重的房屋短缺問題。』





