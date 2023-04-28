移民系統審查令人訝異 將進行全面徹底改革

艾巴尼斯政府對澳洲移民系統進行審查，並為全面改革這個複雜且有缺陷的移民簽證制度制定藍圖。





由帕金森（Martin Parkinson）牽頭展開的這一審查被譽為自1988年《菲茨杰拉德報告》（FitzGerald Report）以來最大的移民審查，它聚焦種種問題，如我們對臨時移民的依賴、技能清單和護理短缺、移民積壓和內政部的信息技術系統老化。





該審查代表了對移民系統的全面批判和潛在的徹底改革，而不是用內政部長歐妮爾所言，「臨時性」改變。其核心論點是，澳洲已變得過於依賴臨時移民，但卻沒有明確的途徑讓他們獲得永久居留權。





移民審查報告告訴了我們甚麼？





自何華德政府以來，澳洲政府一直並未對臨時簽證的數量設置上限，這導致臨時簽證數量的增加比永久簽證數量的增加快。在過去的 15 年裡，臨時移民人數翻了一番。





然而，沒有明確的途徑讓臨時移民獲得永久居留權。這就造成了臨時簽證持有者在獲得永久居留權之前要進行一系列的簽證「跳槽」。有時，他們根本拿不到永久居留權。





審查報告對批政府沒有提供明確的途徑讓臨時移民獲得永久居留權作出批評。它認為澳洲有可能變為像第二次世界大戰後的德國或瑞士那樣的勞工社會。報告認為，「這對澳洲和移民造成了傷害，並破壞了社區對移民系統的信心」。它導致了不平等和不公平。



LISTEN TO 【哪個移民類別最受影響？】澳洲將改移民制度 檢討報告提38項改革建議 SBS Chinese 28/04/2023 06:34 Play

對移民的剝削被認為是另一個相關問題。其他評論員也在學術和公共調查中提出了這一觀點，最值得一提的是在7-Eleven醜聞發生後成立的的Fels特別調查組。





研究使用訴訟法庭案件來分析移民工人的剝削問題，表明那些臨時簽證的持有人——事實上，沒有明確途徑拿到的永久簽證的持有人——最容易受到剝削。





審查認為，臨時技術移民收入門檻（TSMIT）是剝削問題的一部分，該門檻是用來作為進入臨時技術簽證的工資基準。用歐妮爾的話說，隨著時間的推移，TSMIT「凍結」了，未能跟上澳洲平均工資的增長步伐。





研究表明，處於較低職業代碼的臨時移民工人更有可能在工資上被剝削。歐妮爾昨日（4月27日）宣佈，TSMIT將由 53,900 元增加到 70,000 元。然而，工資水平以外的因素也會影響剝削風險，特別是簽證狀態和移民身份是否有機會當選工會代表。





臨時身份是造成剝削風險的部分原因，這一現實給審查報告的另一項建議帶來了挑戰：創建一個簽證來解決護理部門的短缺問題。





審查提出了保護措施，以確保護理人員不會像其他低工資工人一樣被剝削。然而，比較研究表明，即便不是不可能，但很難建立沒有任何剝削存在的臨時勞工計劃。如果政府採用低技能護理簽證，這將是一個核心挑戰。



吸收移民與澳洲的需求相匹配

審查報告提出了一個重要觀點，即澳洲將需要一個更加多樣化的經濟來應對人口老齡化和生產力下降問題。技能和能力的發展對這一點至關重要，而移民可以發揮重要作用。





在這方面，審查發現用於選擇技術移民（包括永久和臨時）的技術職業清單沒有發揮作用，因為它無法跟上勞動力市場的快速變化。



澳洲中，有兩百萬人是拿臨時簽證的移民勞工。 Source: Flickr 因此，澳洲「在全球人材爭奪戰中，在技術移民方面落後（於其他國家）」。關於移民來澳願望的研究支持了這一觀點，研究表明，移民被積壓的簽證和其他問題所阻擋。





審查報告建議，由澳洲就業與技能局（Jobs and Skills Australia）通過詳細的技能要求鑑定來選擇移民。該機構將重點關註三種類型的技術移民：擁有緊缺技能的人、擁有高人力資本的人和「特殊情況」（如「獲獎的老年學者」）。





最後，審查對系統的複雜性和審批積壓的表示擔憂。改革移民制度的一個核心挑戰是其規模、複雜性（有超過100種不同的簽證以及量身定制的勞工協議）和詳細的准入要求。





《1958年移民法》是澳洲最長和最複雜的聯邦立法之一。再加上一系列的法規和政策建議手冊，移民在駕馭這個系統時面臨著巨大挑戰。





一項對比其他國家的研究發現，澳洲的簽證系統在西方主要接納國中是最複雜的。





去年，歐妮爾發現移民簽證的審批積壓是新政府的一個關鍵挑戰。這也是審查中提出的另一個問題。





雖然政府已經通過僱用更多的工作人員來處理簽證，但積壓的簽證仍然是一個問題，特別是對家庭移民而言。審查報告將此部分歸咎於內政部的「繁瑣、和老化的計算機系統，並建議需要進行徹底的改革。



現在，我們需要採取行動

該審查是大膽而詳細的。它代表了一個重要的改革議程，將需要幾年，甚至幾十年的時間來實施。但這可能是值得的。





它圍繞預算為臨時移民改革提供了知識和政策支持、提升臨時和永久簽證之間流動的便利性，減輕剝削風險和設立技術移民選擇標準。所有這些問題已經被提出了一段時間，所以看到專家審查又強調了這些問題令人鼓舞。





挑戰在於它的實施，無論是在實踐上還是政治上。例如，取消沒有明確的永久居留權途徑的臨時簽證（如打工度假簽證或某些領域的國際學生簽證）將受到既得利益者的反對，不管他們是移民本身，還是那些從這種移民流動中獲益的人。





減少一個簽證領域的流量也會給系統的其他部分帶來壓力，因為移民可能會根據可用性來選擇簽證途徑。例如，如果一個人拿到國際學生簽證，我們可能會看到申請虛假配偶簽數量的增加。在我們的移民系統已經比以前估計的增長速度快得多的時候，弄清這些不同的途徑將是特別具有挑戰性的。





為更多的臨時移民提供途徑可能會大大增加永久移民計劃的總體規模（儘管歐妮爾部長對此提出異議），在住屋危機日益嚴重的時候，這可能不是澳洲的最佳選擇，也不是選民想看到的。





因此，政府需要謹慎對待這次審查後的過渡性安排，並考慮如何慢慢改變這個系統。目前，尚未公佈所有的實施細節。





從歐妮爾在國家記者俱樂部（National Press Club）的講話中得知，政府的立場與審查結果基本一致。 TSMIT 門檻將被提高，目前的臨時簽持有人將有更多途徑獲得永久居留權。對高等教育和國際學生的改革也將在未來幾周宣佈。



