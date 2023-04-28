日本提前取消入境防疫限制 毋須再出示疫苗或檢測證明

因應五一假期來臨，日本宣佈全面取消邊境防疫措施，對遊客大開方便之門。

Japan removes covid border restrictions

日本機場的入境防疫措施結束。 Credit: NHK

日本政府宣佈，因應當地的「黃金周」假期，原定5月8日結束因應新冠疫情而實施的邊境管控措施，提前到本周六（4月29日），方便在假期期間出入境的人士。

當局原本規定，從海外入境日本的人士要出示至少三劑新冠疫苗的接種證明，或出發前72小時內的檢測陰性證明。相關措施從明天起取消，入境者將無任何防疫限制。

與此同時，當局將於5月8日下調新冠病毒的傳染病等級至與季節性流感一樣。

另外，內閣官房長官松野博一表示，由中國乘搭直航機入境日本的旅客，毋須隨機抽驗，改為出現病徵才接受檢查。
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日本政府在去年5月起逐漸放寬國際旅客入境，先是開放給來自澳洲、美國、泰國及新加坡的旅行團，再在8月放開自由行。中國在去年底開關後，日本一度限制中國內地、香港及澳門的航班，並針對實施防疫限制，之後已陸續放寬。

日本國家旅遊局（JNTO）的數據顯示，3月的澳洲人訪日人數，已超越疫情前的水平。澳洲統計局亦指，澳洲旅客最受前往的海外目的當中，日本排在第四位，與疫情前相比升了三位。

2023年2月，澳洲人赴日超過 42,000 人次，僅次於新西蘭（97,000 人次）、印尼（72,000 人次）及印度（70,000 人次）。

業界指，雖然日本近期的酒店及機票價格因高需求而高昂，但1澳元已從疫情前只能兌65日元的匯率，升至90日元，基本抵銷。而從雪梨或墨爾本飛往日本的航班數量，預計在6月前恢復到疫情前水平，將進一步降低遊日成本。
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Published 28 April 2023 2:37pm
By Koma Cheng
Source: SBS