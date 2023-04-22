【大量澳洲遊客今年「迫爆日本」】 業界：遊日成本好快下降

日本開關後大量澳洲遊客湧入

日本在五個月前才開始寺對遊客開放，但據日本國家旅遊局 (JNTO) 今個星期發布的數據顯示，但 3 月份的澳洲人訪日人數，已超越新冠疫情前的水平—雖然全國的整體旅遊人流量仍比 2019 年同期仍低約三份一。，





澳洲統計局的最新數據亦指，澳洲旅客最受前往的海外目的當中，日本排在第四位，與疫情前相比升了三位。





2023 年 2 月，澳洲人前往日本的次數已超過 42,000 次，僅次於新西蘭（97,000 次）、印尼（72,000 次）及印度（70,000 次）。







日本旅遊業已回暖

常駐雪梨的澳洲咖啡連鎖店 Single O 駐日本區經理山本（Yu Yamamoto） 表示，其品牌位於東京咖的啡館 Hamacho 生意興隆。





自 2022 年 10 月日本對自由行的旅客重新開放以來，他們的咖啡館早餐時段的交易量攀升，澳洲遊客是其中一個主因。





「澳洲人總是在早上吃東西..我們在工作日約早上七點半開門，這在澳洲很正常，但在日本則並非此，當地大多數咖啡館上午 11 點開門，營業至晚上 8 點到 9 點。”





「新冠疫情嚴重打擊了東京，但現在遊客又來了，令（本地企業）鬆了一口氣。」





The Travel Corporation（其品牌包括 Contiki、Trafalgar 和 Insight Vacations）的董事總經理安布勒 (Toni Ambler) 表示，對日本旅遊的需求，已經「超越瘋狂」—出發人數已是 2019 年的兩倍，大多數旅行團在數月前已經額滿。





「我認為澳洲人迫不及待地到日本賞櫻花。 我們還看到未來的冬季預訂數字已激增，離出發還有相常長的間就額滿了。」





匯率抵消高需求

Ambler 表示，雖然高需求及限制，在短期內推高了日本的酒店及機票價格。但1澳元已從疫情前只能兌 65 日元的水平，升至90 日元，令日本假期仍然相對地便宜。





「日本在旅遊人員短缺問題、比澳洲遲了六個月出現…所以你肯定會看到純粹由於供需比例轉變而導致的價格飆升。」





日本鐵路通票被譽為遊覽日本全國最經濟的方式之一，其價格將從 10 月起上漲近 70%，這是幾十年來的首次大幅上漲。 七日票己往售330 元，但很快會升至550 元。



業界：遊日成本快下降

安布勒說，相信，隨著旅遊行業正「重新自我調整」，仲計邁向 2024 年，到日本旅遊的成本預計會下降。





同時，雪梨大學航空專家 Rico Merkert 教授表示，從雪梨或墨爾本飛往日本的航班數量，將在 6 月前恢復到新冠疫情之前的水平，並在 6 月 12 日左右達到最高達。





「預其隨著客機來往頻率及座位容量增加，即使之前被壓抑旅遊的需求仍然強勁，但我認為機票價格亦被迫下降。」





旅遊預訂平台 Kayak 表示，隨著櫻花季的結束，包括機票和住宿在內的日本假期旅費，將從下個月開始下降。





根據 Kayak 的數據，與 4 月份相比，澳洲人 5 月份飛往日本的平均費用，預計約為 413 澳元（四人家庭則約為$1,659 ），而往返經濟艙的平均票價下滑至 1,238 澳元——比 2022 年 10 月的水平低 21%，當時正日本重新聞放國際旅遊而導致旅費上升。





全日空將從 3 月 26 日起增加雪梨飛往東京（羽田機場）航線的班次至每天兩班。 澳洲航空公司繼續開通直飛日本的新航線．





澳航則繼續開通從凱恩斯、布里斯本、雪梨和墨爾本飛往日本的新直飛航班，他們最近亦推出首個一個由布里斯班直達東京的航班服務。





維珍（澳洲）航空將從 6 月 28 日起、開始每日由凱恩斯飛往東京（羽田）的航班。



