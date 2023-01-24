全球最受歡迎旅遊目的地：你去過未？

Centro Histórico, Málaga, Spain

Centro Histórico, Málaga, Spain Credit: Wikimedia/ logopop (CC BY-SA 3.0)

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澳洲的雪梨再次被評為全球第二受歡迎的旅遊目的地。入圍此次評比前十名的澳洲共有三個首府城市。今日鐳射全方位張艾利和大家分享一下今次的選舉和有哪些城市入選。

今日是大年初三，雖然是「赤口」；但也恭祝各位SBS聽眾在兔年身體健康，事事順利！

經歷了兩年的疫情折騰，全球大部份國家也再次開放，取消檢疫限制歡迎旅客入境。最近，
澳洲的雪梨再次被評為全球第二受歡迎的旅遊目的地
。入圍的前十名，澳洲共佔有三個城市。根據Airbnb網站發布的數據，雪梨是2023年全球第二受歡迎的旅遊目的地，墨爾本緊隨其後，排名第三；紐西蘭的奧克蘭排在第四位。珀斯也首次上榜，排在第九名。西班牙南部的馬拉加（Malaga）位居榜首。
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Airbnb是根據他們的平台在2022年的搜索量，而得出的這結果。這亦是雪梨連續兩年在該網站的排名中位居第二，而其競爭對手墨爾本則從第五名躍升到了第三名。

奧克蘭並不是唯一一個在全球範圍內代表紐西蘭的熱門旅遊城市，風景如畫的南島（South Island）小鎮王后鎮（Queenstown）也榜上有名，位居第六。

泰國曼谷排名第五位；巴西的三座城市弗洛里亞諾波利斯（Florianópolis）、塞古羅港（Porto Seguro）、薩爾瓦多（Salvador）分別排在第七、第八和第十。
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在去年美國運通旅遊公司（American Express Travel）發布的2023年熱門目的地榜單中，澳洲的雪梨也躋身前十名。這份上榜名單的排名結果是根據2019年至2022年期間美國運通卡會員的全球旅行預訂數量決定的。

旅遊指南公司孤獨星球（Lonely Planet）也發布了2023年「最佳旅遊目的地」榜單，其中的30個旅遊目的地不只是一個簡單的排名，而是被分為五大類，美食、學習、旅行、放鬆和社交。澳洲的雪梨和美國愛達荷州的博伊西（Boise）、加納首都阿克拉（Accra）、美國的阿拉斯加（Alaska）、阿爾巴尼亞和南美洲的圭亞那被歸入最佳社交城市。

不僅雪梨備受讚譽和關注，墨爾本同樣以美食和夜生活聞名，令墨爾本引以為豪的是，它被評為「世界上最友好城市」。在英國，保險公司William Russell的「世界最友好城市」榜單中，墨爾本以6.06分的「友好城市得分」中，在23個城市中排名首位。墨爾本被評為是一個具有前瞻性、發展迅速的城市；亦被公認為是一個完全開放、包容和有競爭力的城市，也是群體旅行或背包旅客的好去處。

在新冠疫情限制放寬下，澳洲旅遊業蓬勃復甦，遊客人數大幅反彈，令人感到興奮。
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