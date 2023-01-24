全球最受歡迎旅遊目的地：你去過未？

今日是大年初三，雖然是「赤口」；但也恭祝各位SBS聽眾在兔年身體健康，事事順利！





Airbnb是根據他們的平台在2022年的搜索量，而得出的這結果。這亦是雪梨連續兩年在該網站的排名中位居第二，而其競爭對手墨爾本則從第五名躍升到了第三名。





奧克蘭並不是唯一一個在全球範圍內代表紐西蘭的熱門旅遊城市，風景如畫的南島（South Island）小鎮王后鎮（Queenstown）也榜上有名，位居第六。





泰國曼谷排名第五位；巴西的三座城市弗洛里亞諾波利斯（Florianópolis）、塞古羅港（Porto Seguro）、薩爾瓦多（Salvador）分別排在第七、第八和第十。



在去年美國運通旅遊公司（American Express Travel）發布的2023年熱門目的地榜單中，澳洲的雪梨也躋身前十名。這份上榜名單的排名結果是根據2019年至2022年期間美國運通卡會員的全球旅行預訂數量決定的。





旅遊指南公司孤獨星球（Lonely Planet）也發布了2023年「最佳旅遊目的地」榜單，其中的30個旅遊目的地不只是一個簡單的排名，而是被分為五大類，美食、學習、旅行、放鬆和社交。澳洲的雪梨和美國愛達荷州的博伊西（Boise）、加納首都阿克拉（Accra）、美國的阿拉斯加（Alaska）、阿爾巴尼亞和南美洲的圭亞那被歸入最佳社交城市。





不僅雪梨備受讚譽和關注，墨爾本同樣以美食和夜生活聞名，令墨爾本引以為豪的是，它被評為「世界上最友好城市」。在英國，保險公司William Russell的「世界最友好城市」榜單中，墨爾本以6.06分的「友好城市得分」中，在23個城市中排名首位。墨爾本被評為是一個具有前瞻性、發展迅速的城市；亦被公認為是一個完全開放、包容和有競爭力的城市，也是群體旅行或背包旅客的好去處。





在新冠疫情限制放寬下，澳洲旅遊業蓬勃復甦，遊客人數大幅反彈，令人感到興奮。





