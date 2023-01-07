【CNN推介】究竟是甚麼原因令西澳成今年首選旅遊目的地？

該網絡的旅遊作者表示， 今年4 月 20 日在西澳的著名度假小鎮埃克斯茅斯（Exmouth）將會是看日蝕的最好地方，因為該處是位於該次日蝕的直接途徑上，同時， 當地亦將同時舉辦為期三天的「黑暗天空節」（Dark Sky Festival）來慶祝。





美國有線電視新聞網絡於 1 月 2 日在其網站上發布的一篇文章中說：『（旅客們）將可以在戶外觀景平台安全地觀看這個日蝕奇蹟。』





而三天的「黑暗天空節」亦將提供音樂表演和天文指導。





同時，文章亦重點推介西澳的瑪格麗特河（Margaret River）釀酒區和在羅特尼斯島（Rottnest Island）尋找當地獨有的「短尾矮袋鼠」（quokka）。 另外，文章亦推介西澳的金伯利（Kimberley）地區以及大維多利亞區（Great Victoria）和Great Sandy 沙漠。





另外，該電視新聞網絡亦有推介其他全球最佳旅遊景點和地方， 包括波蘭極為重要的和巨大的巴洛克式宮殿和將於 5 月舉辦 2023 年歐洲歌唱大賽、在英格蘭的利物浦。





位於波蘭首都華沙的皇家城堡 Source: EPA / Bartlomiej Zborowski



此外，其他獲推介的地方包括美國南卡羅來納州的查爾斯頓 （Charleston）和立陶宛有 700 年歷史的首都維爾紐斯（Vilnius）、斐濟和巴西的馬瑙斯（Manaus），後者更是通往著名的亞馬遜河的門戶。





在西澳獲得有關推介之前， 聯邦政府曾經斥資在美國推動澳洲景點的一項高調旅遊廣告活動，包括除夕夜在紐約市著名的時代廣場廣告牌上展示有關的廣告。





據西澳政府的一份新聞稿指，「走在夢想」（Walking On A Dream）的廣告活動從 12 月 26 日到上星期日在美國曼哈頓區的不同地點展示了一周的廣告，同時， 亦在社交媒體展開推廣活動，目的是希望吸引超過 140 萬紐約人。





埃克斯茅斯是於 1967 年為了支援當時在當地附近的美國海軍通訊站霍爾特 (Harold E. Holt)而建立的一個城鎮。 在此之前，埃克斯茅斯是到目前仍然屹立不倒的弗拉明角燈塔（Vlamingh Head Lighhouse）的所在地，該處是澳洲少數可以同時看到日落和日出的地方之一。





在 1970 年代，該鎮開始接待分配到附近 Learmonth 太陽天文台工作的美國空軍人員，該天文台是與由澳洲科研機構CSIRO 在新州 Narrabri 的 Paul Wild 天文研究設施共同營運的。



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