【澳洲酒區深度談】學識分酒區氣候品酒層次即時升級

SBS廣東話節目其他收聽方法 【澳洲酒區深度談】學識分酒區氣候品酒層次即時升級Play19:11SBS廣東話節目其他收聽方法 Wine Credit: pexel下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.56MB)Published 6 January 2023 at 3:01pmBy Ivan LeungSource: SBS 在澳洲旅遊自駕遊，少不免會參觀本地的酒莊及酒區，SBS請來兩位品酒專家為大家推介幾個特色酒區、及講解酒區處於不同氣候會對紅白酒的品味有何實質影響。Published 6 January 2023 at 3:01pmBy Ivan LeungSource: SBS葡萄酒與烈酒基金会（Wine & Spirit Education Trust） 第三级認證的品酒專家布諾賢（Tommy）及傅天裕（Leo)，在今集【旅遊無界限】環節中，各自推介他們最欣賞的澳洲酒區。他們亦會分享冷涼與溫帶酒區的葡萄酒又會有何不同的特式、及介紹在澳洲正常的家居條件下又應如何儲存紅白酒。分享Latest podcast episodes【年年有餘】養魚新手怎樣入門？【文化360】由宋代大興瓦舍文化到元明清的轉變城鄉人口密度失衡：日本政府新方案能否湊效？阿德雷德夏季及國際風爭節