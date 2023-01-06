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【澳洲酒區深度談】學識分酒區氣候品酒層次即時升級

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Wine

Wine Credit: pexel

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Published 6 January 2023 at 3:01pm
By Ivan Leung
Source: SBS

在澳洲旅遊自駕遊，少不免會參觀本地的酒莊及酒區，SBS請來兩位品酒專家為大家推介幾個特色酒區、及講解酒區處於不同氣候會對紅白酒的品味有何實質影響。

Published 6 January 2023 at 3:01pm
By Ivan Leung
Source: SBS
葡萄酒與烈酒基金会（Wine & Spirit Education Trust） 第三级認證的品酒專家布諾賢（Tommy）及傅天裕（Leo)，在今集【旅遊無界限】環節中，各自推介他們最欣賞的澳洲酒區。

他們亦會分享冷涼與溫帶酒區的葡萄酒又會有何不同的特式、及介紹在澳洲正常的家居條件下又應如何儲存紅白酒。

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