【澳洲酒區深度談】學識分酒區氣候品酒層次即時升級

葡萄酒與烈酒基金会（Wine & Spirit Education Trust） 第三级認證的品酒專家布諾賢（Tommy）及傅天裕（Leo)，在今集【旅遊無界限】環節中，各自推介他們最欣賞的澳洲酒區。





他們亦會分享冷涼與溫帶酒區的葡萄酒又會有何不同的特式、及介紹在澳洲正常的家居條件下又應如何儲存紅白酒。



