半數澳人對「性同意」感困惑 避孕套品牌包裝加教育字眼

半數澳洲人承認對「性同意」的定義感困惑，一個避孕套品牌將改變產品包裝，以幫助促進澳洲人的性同意教育。

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半數澳洲人承認對「性同意」的定義感困惑，一個避孕套品牌將改變產品包裝，以幫助促進澳洲人的性同意教育。 Source: Pixabay

半數澳洲人承認對「性同意」的定義感困惑，一個避孕套品牌將改變產品包裝，以幫助促進澳洲人的性同意教育。

LifeStyles Healthcare 宣布，其安全套系列的包裝盒現將帶有一條信息，鼓勵性伴侶之間進行健康交流，並提倡負責任和尊重的性行為。

在大型超市藥房有售的產品包裝上寫著：「我願意，是最大的動力。事前先徵求對方同意。」（Yes is our biggest turn on. Always ask for consent.）
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【想更進一步?】專家解釋如何確保得雙方性同意

SBS Chinese

19/04/202306:10
LifeStyles Healthcare 公司亞太地區副總裁阿迪（Nicole Adey）
澳洲新聞網
表示，根據澳洲政府 2022 年發佈的研究，二分之一的澳洲人承認對「性同意」感到困惑，因此公司決定在包裝盒上印上教育字句，提高消費者意識。

她說：「我們想提醒和鼓勵用戶與夥伴進行開放式溝通，為各方創造一個積極和安全的性環境。」

阿迪表示，公司進行了深入的消費者研究，研究數據提供了關於性互動期間積極溝通的見解，包括性同意。

包裝的新設計花 18 個月完成，公司對改變包裝這項目投入大量資金，對結果和積極市場回應感滿意，新包裝現已在零售商上架。

LifeStyles Healthcare 品牌是澳洲大型乳膠安全套製造商，公司表示希望其他安全套製造商也能效仿，提倡性同意教育。
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在澳洲若遭性侵或未同意性行為 應如何應對？

SBS Chinese

26/04/202307:30
澳洲全國平均每日接報85宗性侵罪行。研究發現，超過三份之一年輕人曾經歷過違背自己意願的性行為。

澳洲統計局 (ABS) 的數據顯示，在5個中，就有一個澳洲女性從 15 歲起就遭受過性暴力。

性侵犯被定義為任何不受歡迎的親密接觸。這是對私密部位有任何未經授權的接觸，「要自由地同意」。不一定是指身體接觸，對他人性侵犯的方式有很多種，包括在未經同意的情況下，分享親密照片。

在某些情況下，不受歡迎的露骨「故事」，例如「發送性短訊」，在法律上可能被視為性侵犯。

如果你需要情感支援，可以聯繫1800RESPECT，生命熱線13 11 14 或 Beyond Blue 1800 22 46 36。
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Published 28 April 2023 2:16pm
By Peggy Tsoi
Source: SBS