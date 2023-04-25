我 11 歲開始接觸色情物品：學到的就只有「不尊重女性」

觀看 SBS Insight 節目《Talking about Sex》。4 月 25 日 (星期二) 晚上 8 時 30 分在 SBS 電視台首播， 可於 SBS On Demand 重溫 。





警告：本文內容提及色情物品及性行為。





與我認識的很多人一樣，我並沒有在學校或家中接受性教育 (sexual education)，但依然對性及性同意有所認識。我自 11 歲就開始接受 (在這一方面的) 全面「教育」，首次接觸色情物品。





這是一個持續了十年的「教育過程」，塑造了我對於男性、女性、人體、暴力、尊重、親密、性同意及愉悅的態度。直至我停止接觸這些色情內容，我才意識到這些物品對我造成的影響。





我發現，觀看色情影片與我正義、平等的價值觀相違背，亦與我希望尊重及善解人意的意願相反。青春期期間觀看色情物品，亦在不自不覺間動搖了我的價值觀。





色情物品塑造的一種觀感，是女性是為男性歡愉而生存的物品。而這一種「有毒」的態度在我當時與友人的對話中得到強化。





隨著我越來越多觀看色情物品，我將女性視為「性對象」的想像力亦隨之而增加。每天日常生活的場景很快就變成了我腦海中潛在的性愛場景。



現在，作為一名教育人員，我為年青男性提供一個我從未有過的機會，意識到 (色情物品) 所灌輸的這種不正當觀念，並思考擁抱以同理心及尊重他人為基礎的健康男性氣質及性觀念的好處。





我認為，有迫切需要「人性化」女性及女孩子。遺憾地，我們當中有很多人都將她們視為「蕩婦」、「妓女」甚至更差的物品，歸根究底就是價值數十億元的色情物品事業。



青少年倡導者及教育工作者普林西比 (Daniel Principe) 在西澳 Success 的 Emmanuel Catholic College 向中學學生演講。 Source: Supplied / Emmanuel Catholic College

教授性同意及互相理解

應對性侵犯危機及造成這個問題的不當觀念，沒有一個簡單的解決辦法。我只知道，解決方案的其中一部份，是教導年輕人拒絕色情文化所帶來的扭曲觀念。





在親耳聽過無數性騷擾及性侵犯的故事後，我開始明白，如果我們不解決助長男性性權利及貶損女性人性的文化驅動因素，專注於性同意的工作都是徒勞的。



我們需要教導男孩，要像渴望性一樣，渴望互相尊重。 普林西比

假如男童在色情物品中學到女性是他們用作滿足性慾的財產，而非應該得到平等及尊重的對待，我不認為教導他們徵求性同意就能化解這種權力關係及權利觀念。





如果你不尊重一個人，你不希望或不需要得到對方的性同意。此外，性同意亦很容易受到關係及文化壓力所影響，並可以透過權力或被視為缺乏選擇的情況下被操縱。





相互尊重的關係超越性同意的概念。相互尊重是建基於人與人之間的平等關係所建立及得到享受。而互惠的概念亦很重要。當你的性關係是建立在相互尊重的基礎上，你會關心伴侶的慾望，而非僅著眼於你自己。



青少年倡導者及教育工作者普林西比 (Daniel Principe) 在昆州 Wellington Point 的 Redlands College 向中學學生演講。 Source: Supplied / Redlands College

拋棄從色情物品所學到的事

現今，男孩子的性觀念受色情物品所塑造。這是他們目前最強大的「教育者」，我們需要問自己：「他們從中學到甚麼？」





接近半數本地 9 至 16 歲兒童及青少年「定期」接觸色情內容，而這些內容亦越趨暴力，或涉及性虐待或種族主義。





我看過有男童「學會了」享受性暴力的過程，並無視了性同意的過程。近來的新聞報道及所聽聞的故事中已可對這個現實略知一二。



色情行業 (的產物) 經常描繪出漠視性同意及越界的行為。這就解釋了為何有些男孩對「色情影片中的女性願意這樣做 (某些性行為)，但我的女朋友不願意」感到大惑不解，甚至認為問題出於他們的性伴侶身上。





雖然他們知道對方 (女朋友) 並無表達同意，他們不明白原因出於哪裡。因為這並非他們 (從色情片) 中所學到關於性行為的事。在色情物品中，他們將女性視為「永遠有性慾」，甚或她們所說的「不」並非真正代表不願意。





色情物品具有很強的說服力，特別是對那些在現今數碼世界中經歷青春期的青少年而言。





「性同意」教育本身並不能解決屏幕上出現貶低 (女性) 人性的現象，而屏幕上出現的景象亦正限制著我們的性體驗。



收聽節目 【想更進一步?】專家解釋如何確保得雙方性同意 SBS Chinese 19/04/2023 06:10 Play

這並非是說性同意不重要，反而是必不可少，但並不足夠。如果你同意，但仍然感到不舒服、不安全，那麼當中究竟缺少了甚麼？





在我與全澳各地的男孩子傾談的經驗中，實際上不能簡單地假設他們不了解「性同意」，亦不能假設他們了解「性同意」就能解決如今越趨嚴重的性暴力危機。





我們需要男孩及成年男性不單要尋求同意，更重要的亦需要他們關心其伴侶想要甚麼。我們需要教導男孩，要像渴望性一樣，渴望互相尊重。





如果讀者或身邊有人受性侵犯影響，可致電 1800RESPECT 尋求協助，電話號碼是 1800 737 732，或登入 1800RESPECT.org.au 。遇上緊急情況，請致電 000。





任何人若需要得到有關性虐待的資訊或尋求協助，可致電 1800 272 831 聯絡 Bravehearts，或致電 1300 657 380 聯絡 Blue Knot。



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