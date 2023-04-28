「破壞王」闖雪梨學校虐殺動物砸電腦 警方追緝三青年

三名青年涉嫌闖入雪梨一間學校虐殺數百動植物，包括魚、蝸牛、蠑螈。警方呼籲公眾協助調查。

Sydney Secondary College

遭到破壞的Sydney Secondary College。 Credit: Sydney Secondary College

事發4月16日星期日，Sydney Secondary College位於Balmain校區的教學樓遭到破壞，教室、職員辦公室的電腦、窗戶和門遭到破壞，一些老師的私人物品也受損，連飯堂也未能倖免。

教學樓內的水族館豢養著數百種水生動植物，包括魚、蝦、蝸牛等，遭到殘忍虐殺。兩隻蠑螈被扔到附近街道，被途人發現後送返學校，受傷嚴重。

警員檢查閉路電視發現，三名看似青年外貌的人士在當天凌晨3點至5點期間，在校園內大肆破壞。該校的Leichhardt和Blackwattle Bay校區也受到破壞。

警方正呼籲知情人士致電 1800 333 000 或聯絡滅罪熱線提供線索。
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在事件中倖存的兩隻蠑螈。 Credit: Facebook
校長Ingrid Koodrin已去信家長說明損毀情況，稱破壞者造成了「學校幾乎所有地方都受到廣泛和故意的損毀」。他指水族館35個玻璃箱有32個遭到破壞，令數百隻「由我們學生照料」的生物慘死。

單車停放區也發現受損，但未知是否有學生的單車失竊。

家教會已就修復受損設備進行籌款，目前募得超過1萬元。家教會主席Nicole Swanson表示，師生受到了闖入者的蹂躪。

「這非常令人傷心，我們已（和海洋學老師）談話，我們希望（捐款）能把海洋教室恢復到比原本更好。」
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Published 28 April 2023 1:06pm
By Koma Cheng
Source: SBS