澳洲氣象預測：拉尼娜現像已結束，厄爾尼諾現象即將到來？

在過去的三年間，澳洲的夏天變得跟過往不一樣，大部分地區都經歷了大範圍的降雨和洪水。





造成這些情況的罪魁禍首「拉尼娜現象」（La Niña）已經正式結束，世界各地的氣候預報員正在監測接下來會發生甚麼。





根據澳洲氣象局的數據，在經歷了罕見的三連拉尼娜現象之後，現有跡象表明今年冬季（6 月至 8 月）可能會形成相反的氣候模式——厄爾尼諾現象（El Niño）。





這意味著東海岸將出現溫暖乾燥的天氣，並增加發生叢林大火的風險。





氣候專家強調，這只是一個預測，現在判斷今年春季和夏季澳洲會發生甚麼為時尚早。以下是我們目前所知道的。



甚麼是厄爾尼諾現象？

美國聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）氣候科學高級研究員拉梅甚 (Nandini Ramesh) 解釋，目前，在中美洲和南美洲附近的東太平洋海面以下，一團溫暖的海水正在聚集，而且越來越大。





她說：「這就是我們正在觀察到的現象。這就是告訴我們厄爾尼諾現象可能發生的原因。」





當熱帶太平洋中部和東部的海面溫度比平時高時，厄爾尼諾事件就會發生，而拉尼娜事件的特點是海面溫度比平時低。這些變化導致大氣環流的轉移。





拉梅甚博士表示：「這些溫暖和涼爽的事件一次會持續幾個月——厄爾尼諾事件的典型時間範圍是六到九個月。」





「影響大氣的是該海域的溫暖或寒冷的溫度。這使這種干擾得以傳播，並改變了全世界的天氣狀況。」





太平洋和上層大氣的這些變化構成了厄爾尼諾-南方濤動 (ENSO) 循環的一部分。



厄爾尼諾形成的可能性有多大？

新南威爾士大學氣候變化研究中心的兼職研究員莫特洛克博士（Tom Mortlock）說，厄爾尼諾和拉尼娜是光譜的兩端。





「我們剛剛結束了一次非常罕見的拉尼娜事件，這是22 年來的第一次連續三次拉尼娜事件，也是我們能看到的歷史記錄中的第四次。」莫特洛克博士說。





「我們都知道，這為澳洲東海岸帶來了大量降雨、更潮濕的天氣、洪水以及洪水相關的破壞。」





「厄爾尼諾現象恰恰相反。」





上個月，氣象局宣佈拉尼娜現象正式結束，並發佈了厄爾尼諾預警，這意味著今年厄爾尼諾現象發生的可能性約為 50%。這大約是任何一年厄爾尼諾形成的正常可能性的兩倍。



根據該局 4 月 26 日的最新展望，厄爾尼諾-南方濤動週期目前處於中性狀態，既不是厄爾尼諾也不是拉尼娜的第三階段。





氣象局表示「熱帶太平洋的海洋和大氣指標處於中性厄爾尼諾-南方濤動水平。然而，有一些跡象表明厄爾尼諾現象可能會在冬季形成。」





海外氣候預報機構也有類似的看法，美國國家海洋和大氣管理局 4 月 13 日表示，五月到七月厄爾尼諾形成的可能性為 62%。



在經歷了三次拉尼娜後，莫特洛克博士認為「不太可能」再次出現。





「看起來我們很有可能在今年春季和夏季形成厄爾尼諾現象。然而，該預測仍存在一定程度的不確定性。」



為甚麼我們現在還不能確定？

我們距離太遠了，無法判斷。





拉梅甚博士說，氣候科學家正在觀望海洋和大氣將如何相互作用。





她說：「現在，我們能夠看到太平洋表面下聚集了溫暖的海水。我們不知道大氣層是否會對此做出反應，因為這是我們將其變成厄爾尼諾事件所需要的。」





這稱為反饋迴路。





她說：：「如果在太平洋表面聚集了溫暖的海水，那麼就會改變風的模式，從而加強太平洋表面的溫暖，從而加強相同的風模式。」





「它可以從非常小的氣候事情開始。我們正處於觀望這種情況是否會發生的階段，以便循環形成。」





厄爾尼諾會帶來什麼樣的天氣以及甚麼時候到來？





拉梅甚博士說，厄爾尼諾事件的影響通常在澳洲春季（9 月至 11 月）左右開始顯現，然後在夏季（12 月至 2 月）達到頂峰。





她說，該國東部和北部地區通常受到最大的影響。





對於東海岸，莫特洛克博士表示，厄爾尼諾事件帶來了比正常情況更溫暖、更乾燥的天氣，同時增加了叢林火災的風險。



根據美國聯邦科學與工業研究組織氣候科學高級研究員拉梅甚的說法，典型的厄爾尼諾事件通常如何在澳洲發展。 Source: SBS 儘管澳洲大多數的主要乾旱都與厄爾尼諾現像有關，但氣象局表示，過去的分析表明，並非每次事件都會發生大範圍的乾旱。





談到叢林大火風險時，莫特洛克博士說還有一些其他變量或氣候驅動因素在起作用。





例如，印度洋偶極子 (IOD) 是指熱帶西部和東部印度洋海面溫度的變化。該局表示，正向的印度洋偶極子可以抑制澳洲大部分地區冬季和春季的降雨，並可能加劇厄爾尼諾現象的干燥效應。





莫特洛克博士表示：「當然，厄爾尼諾確實增加了與叢林大火相關的背景風險。但這並不是唯一發生的事情。」





他說，近年來與植被和草地生長相關的燃料增長也是一個風險因素。





「在某種程度上，無論我們是否宣佈出現厄爾尼諾現象，燃料增長都會在一定程度上預示著高森林火災風險。」



對於東海岸，典型的厄爾尼諾事件會帶來比正常情況更溫暖、更乾燥的天氣，同時還會增加叢林火災的風險。 Credit: Getty 拉梅甚博士說，澳洲北部通常會在夏季感受到厄爾尼諾現象的影響，那時它會經歷季風天氣和年度大量的降雨。





該局表示，在厄爾尼諾現象期間，澳洲熱帶地區的季風爆發日期通常比拉尼娜現象晚兩到六周，而且雨季初期的降雨量通常遠低於平均水平。





拉梅甚博士指：「通常情況下，那裡的降雨量比平時少。」





她說，厄爾尼諾現象的強度與太平洋東部的氣溫遠高於正常水平產生的影響（例如叢林大火）之間並沒有明顯的相關性。





「從歷史上看，我們也曾在小型厄爾尼諾事件中發生過大森林大火。這並不是對這些事情的清晰映射，還涉及很多其他因素。」





莫特洛克博士說，厄爾尼諾現象的典型特徵在全球範圍內也各不相同。





「在世界的某些地方，厄爾尼諾確實意味著更多的風暴、颶風和降雨。」





那麼我們何時才能知道厄爾尼諾現像是否來臨？





拉梅甚博士說，我們應該要知道厄爾尼諾現像是否會在冬季（6 月至 8 月）左右形成。





根據氣象局的最新預測，國際氣候模型表明中性厄爾尼諾-南方濤動情況最有可能持續到秋季（3 月至 5 月）。





「從 7 月開始，除一個模型外，所有模型都表明將達到或超過厄爾尼諾現象的閾值，到 8 月所有模型都將達到厄爾尼諾現象的閾值。」





莫特洛克博士還表示，在接下來的幾個月裡，我們將有一個更清晰的畫面。但他說我們不需要糾結於一個因素。



