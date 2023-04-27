昆州男子乘郵輪墮海 夏威夷當局搜尋無果凶多吉少

美國海岸警衛隊證實，皇家加勒比國際遊輪公司的海洋量子號（Quantum of the Seas）在前往夏威夷航行期間，一名來自布里斯本的男子在昨晚（4月26日）墮海。





事發後，郵輪停駛並馬上展開搜索，約兩小時後當局接手救援工作，派出一架C-130大力士運輸機搜尋海面。郵輪隨後重新航程。





海洋量子號於4月12日從布里斯本出發，旅程全長17日，早前抵達大溪地，事發時位於夏威夷南部1400公里。公司今日發聲明稱，事發後船員已立即採取行動，目前正與當局合作。



郵輪航線圖。 Credit: OpenStreetMap 來自昆州Mount Isa的女乘客Aimee West向澳洲廣播公司表示，事發約周三晚9點，聽到多次醫療緊急狀況的警報聲，到深夜11點發現郵輪減速並掉頭。「我們看見5艘救生艇在海上漂浮，還有搜救船，很多探照燈打向水面。」





「郵輪上鬧得沸沸揚揚......他們廣播了幾次說懷疑有人落水，船員正按照程序做事。他們要求所有乘客返回自己的船艙，點算自己的隨行成員看是否有人失蹤。」





「對我個人而言，這是非常超現實和悲傷的事情......我們都在努力發現任何可以幫助員工的東西。大家都帶著悲傷入眠。我們半夜1點半醒來，他們還在搜索。」





另一位來自新州的乘客Gayle Doe表示，昨晚聽到很多次「Oscar」警報，意味著有人落水。「有很多通知，告訴我們郵輪在掉頭，很多人覺得已離開航線......當然這是夜晚，很多燈照到海上，但沒有成功（救人）。聽說海岸警衛隊和直升機還在那片海域搜索。」



