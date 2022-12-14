【樂極生悲】維州女子郵輪度假途中墮海身亡

聖誕假期前夕發生旅遊慘劇，一名郵輪遊客跌落海中，當局搜索後發現其已身亡。

کشتی 'پاسیفیک اکسپلورر' (Pacific Explorer) شرکت 'پی و او آسترالیا' (P&O Australia) صبح روز دوشنبه، ۱۸ اپریل، در سیدنی لنگر انداخت.

澳洲P＆O公司旗下郵輪Pacific Explorer。 Source: AAP

澳洲海事安全（Australian Maritime Safety Authority）證實，澳洲P＆O公司旗下郵輪Pacific Explorer在航行期間，一名與家人同行的23歲女乘客墮海身亡。

據報郵輪是在星期二駛離墨爾本，在4天的行程中往返阿德雷德對出的袋鼠島（Kangaroo Island）。途中，一名乘客昨晚（12月13日）深夜11點半在南澳Cape Jaffa海岸對出45公里處從船上跌落海中。

當局在午夜接報後派出一架飛機和兩架救援直升機徹夜搜索，郵輪亦停在事發海域提供協助。救援人員在今晨7點被發現一具遺體，送往Mount Gambier醫院檢查後證實屬於墮海女子。

郵輪旅遊公司Carnival Australia發聲明感謝所有提供支持的人，並表示會「繼續為死者家屬提供關懷和支援」，也會和當局合作為受到「深刻影響」的其他乘客和船員提供支援。

據船上乘客透露，獲悉女子墮海後，郵輪並未取消正常的娛樂派對活動，不過很多乘客都沒心機參加。延至今晨，乘客被告知行程取消，郵輪返航，將於星期五抵達，而原計劃島上活動的費用會退回。

南澳警方表示，郵輪返回墨爾本港後，維州警方將對事件進行調查。
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Published 14 December 2022 at 12:16pm
By Koma Cheng
Source: SBS