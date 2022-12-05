太平洋島國恢復郵輪航線 迎接澳洲人重振旅遊業

在瓦努阿圖首都Port Vila一個港口，當局的居民已為經濟恢復正常作好準備。當地一個婦女協會的副主席Lucie Leikave Kalsakau，過去20年和其他的婦女一同在港口市場售賣手工製作的紀念品。





她說，沒遊客的日子過得非常艱難，她們等待郵輪重啟已經等了數個月。「那是非常困難的狀況，損失了很多收入，我們的生意在過去兩年完全停滯，但很高興終於可以重操舊業。郵輪回歸，我們重新營業賺取金錢，來購買食物、支付子女學費。」





除了這些小生意的經營者，整個瓦努阿圖都非常期待恢復郵輪可以令全國的經濟受惠。該國的旅遊部官員Amos Ronnie表示，當局在過去一年，一直和地方政府、社區以及業界，商討重開郵輪的時間表。



事實上，包括瓦努阿圖在內的多個太平洋島國，經濟都非常依賴旅遊業，特別是來自澳洲、新西蘭等國際遊客。其中郵輪是最主要的收入之一，每年可為經濟貢獻超過50億澳元。





格里菲斯大學旅遊學院研究員魯婭（Johanna Loehr）表示，疫情顯示了島國在這方面是非常脆弱，因其旅遊業絕大部份是國際遊客，而國內遊客佔比非常小。大洋洲郵輪公司董事總經理卡茨（Joel Katz）也引述數據指，郵輪業務為島國創造了超過2.5萬個工作崗位。





不過，郵輪旅遊長期以來都被批評會破壞環境。而卡茨表明，業界已承諾會配合在2050年達致零碳排放，亦會投資相關的可持續性研究。





「業界在引擎供應商和燃料製造商方面投資了數十億元，尋求可替代的燃料，而很多新建造的船隻都會使用液化天然氣，向下一代的生物燃料發展邁進。」



郵輪是澳洲人熱愛的旅遊方式。 Source: Supplied / Supplied FSS 儘管如此，魯婭博士認為，郵輪作為船隻，本身就是一個能源密集型的載體。「在旅遊業之中，最主要的碳排放就在於交通，而郵輪不但有交通運輸的成分，它本身亦是一個『旅遊勝地』。」





另一方面，她也提到郵輪使用清潔能源的重要障礙。「郵輪在靠岸之後需要補充大量的燃料，但如果是用綠色能源的話，可能在雪梨這樣的地方還可行，但在南太平洋一些偏遠的小島、瓦努阿圖一個港口，可以有哪些能源提供呢？」





瓦努阿圖旅遊部官員坦承，除了燃料方面的問題，每星期幾班郵輪往返這些小島，也被認為會破壞這些地方的環境，比如說會影響水土。





但他表示，目前可持續的旅遊業仍是排在頭位，而經濟因素掩蓋了很多問題，比如公平工作、性別平等，還有追逐利潤多於文化保育等等。





而當局承諾會改善這些問題，比如說和P&O郵輪公司合作，扶持當地的朱古力製造業、培訓船隻操作工人等。

