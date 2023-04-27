普京反對及批評者被逐一清算 或面對終身監禁

要點： 被監禁在克里姆林宮的批評者（Kremlin）可能因「恐怖主義」指控而面臨終身監禁。

自烏克蘭戰爭開始以來，俄羅斯當局對異議公民進行監禁，甚至是因為輕微的異議行為。

另一名反對派人物羅伊茲曼 (Yevgeny Roizman) 因被指控詆毀俄羅斯軍隊而面臨最高五年的監禁。

被監禁的克里姆林宮的批評者納瓦爾尼 (Alexei Navalny) 表示，他可能因「恐怖主義」指控而面臨終身監禁，而另一名受歡迎的反對派政治家則因俄羅斯不斷升級的異見鎮壓而受審。





自莫斯科對烏克蘭發動戰爭以來，俄羅斯當局對自由的鎮壓已經提高到新的水平。獨立媒體被關閉，大多數主要反對派人士被監禁或流亡。





納瓦爾尼的團隊稱，俄羅斯當局正在準備對這位俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的宿敵進行一項新的重大審判。





納瓦爾尼身穿囚服，雖然瘦削，但仍堅定地表示：「他們對我提出了荒謬的指控，根據這些指控，我將面臨長達 35 年的監禁。」





46 歲的納瓦爾尼說，在新的極端主義案件的框架內，他被告知軍事法庭將以「恐怖主義」罪名對他作出單獨審判。





他說他可能面臨終身監禁。





2022年 10 月，納瓦爾尼表示，調查人員以「極端主義」、「恐怖主義」 以及 「恢復納粹意識形態」的指控對他發起了新的刑事訴訟。





他的團隊表示，法院要求納瓦爾尼在 5 月 5 日之前閱讀構成極端主義案件的 196 卷材料。





納瓦爾尼的發言人亞米甚（Kira Yarmysh）表示，預計法院將在 5 月底之前開始對這位反對派政客進行新的重大審判。



「令人難以置信」

亞米甚在社交媒體上說，據估計，納瓦爾尼將被指控「恐怖主義」，並需進行單獨審判。





她表示，在納瓦爾尼被囚禁期間出現的新案件「令人難以置信」。





納瓦爾尼曾經動員大規模反對克里姆林宮的，目前，他因貪污和其他指控正在服刑，為期 9 年。





納瓦爾尼的團隊表示，他在監獄中受到騷擾，並因輕微過失被關在「懲罰監房」中。



本月，納瓦爾尼的團隊表示，這位反對派政客在短短兩個多星期體重驟減 8 公斤，並暗示這可能是慢性中毒的結果。





儘管經歷了磨難，納瓦爾尼在周三（4月26日）的聽證會上開玩笑表示，他很驚訝看到「這麼多人」。





納瓦爾尼在被神經毒劇諾維喬克（Novichok）毒害後僥倖存活，而他將有關中毒事件歸咎克里姆林宮。





2021 年 1 月，在他康復之後，於德國返回俄羅斯時被捕。



「明確」的結果

俄羅斯政府將他的組織定性為「極端主義」，這為起訴他的支持者提供了便利。





周三，法院對納瓦爾尼在中部城市烏法的前區域協調員查尼舍娃 （Lilia Chanysheva）判處12年監禁。





在莫斯科以東 1,500 多公里處，納瓦爾尼的朋友、受歡迎的前市長羅茲曼 (Yevgeny Roizman) 在烏拉爾城市 （Urals city）葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）接受審判。





羅茲曼是俄羅斯最後一位仍在俄羅斯且未入獄的著名反對派人物。



俄羅斯反對派人物羅伊茲曼 (Yevgeny Roizman) 在葉卡捷琳堡受審，因被指控詆毀俄羅斯軍隊而面臨最高五年的監禁。 Source: Getty / Alexei Vladykin 這位直接的政客公開譴責普京及他對烏克蘭的襲擊，因被指控詆毀俄羅斯軍隊在烏克蘭的進攻而面臨最高五年的監禁。





根據 YouTube 現場直播的聽證會，羅茲曼在葉卡捷琳堡的審判開始時拒不不認罪。





法官問他是否承認自己有罪，羅伊茲說「不」。





聽證會結束後，他面帶微笑對記者說，「很清楚這是怎樣一回事。」



