通脹影響未停 長期病患：將專科預約一拖再拖

要點： 全國醫療和醫院服務費用上漲 4.2 %

上個季度消費者價格指數上漲 1.4 %。

高等教育、醫療和醫院服務、燃氣和國內假期旅行及住宿的費用都增加了。

聯邦財長查默斯(Jim Chalmers)表示，「這個國家的國民在日常生活中仍能感受到生活成本的上漲。」

來自臥龍崗的 58 歲男子東尼（Tony Konjarski）患有慢性背痛、類風濕性關節炎和青光眼，由於他無力支付專科醫生的診症費用，因此他不得不已經常把風濕病學家和物理治療師的預約推遲數月。而最近數月，這一個情況就變得愈來愈困難。





數據顯示，在 2022 年 12 月到 2023 年 3 月，全國的醫療和醫院服務成本增加了 4.2%。





有關方面成本大增是推秀澳洲經濟的消費者物價指數 (CPI) 在過去一個季度上漲 1.4% 的原因之一。



聯邦財長查默斯表示他相信通脹已經見頂，但表示高通脹帶來的痛苦會持續存在。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI 澳洲統計局 （ABS）發佈的最新數據顯示，近幾個月通脹略有緩解，但財長查默斯 (Jim Chalmers) 表示，「這個國家的廚房餐桌周圍仍能感受到生活成本的上漲。」





在 2023 年 3 月的季度數據顯示：年度通貨膨脹率為 7%，低於 2022 年 12 月季度的高位 7.8% 。





查默斯表示：「最嚴重的通脹壓力已經過去，但它們會在比我們希望的更高的水平上停留更長時間。」





除了醫療和醫院服務，其他對截至 3 月的三個月 CPI 增長作出重要影響是分別是高等教育、天然氣和其他家庭燃料以及國內假期旅行和住宿。



醫療和醫院服務成本上漲了多少？

救世軍少校科林森（David Collinson）說，藥物和牙科費用是民眾難以支付，向他的組織尋求幫助的項目之一。





他說：「三年前他們無補牙，兩年前又再次錯過，而這個問題不斷積累。」



科林森說，在許多情況下，人們買不起精神疾病的處方藥物，這往往會在他們在承受經濟壓力之外再造成進一步的壓力。





東尼（Tony Konjarski）是一名臨時清潔工，每周收入不足 500 澳元，根據他的工作時間，他可從 Centrelink 獲得最多 60 澳元的額外補助。





他很想擔任更長期的崗位，但相信是因為他的學習困難問題導致他難以找到工作。





如果東尼能夠獲安排額外的輪班工作，他會設法留出金錢用於會見他的專科醫生。



他說：「如果我在被轉介給專科醫生時還沒有錢，那麼我會把它推遲，直到我得到足夠的金錢。」



天然氣和其他家用燃料增幅最大

目前，東尼嘗試盡量多去游泳以治療背痛和關節炎，而且游泳也有助於減少體力消耗。





他說：「我不在家洗澡，我在游泳的地方洗澡，這樣可以節省我的熱水費。」





「除了電視，我不開任何燈或任何其他東西。」





2023年3月季度，天然氣和其他家用燃料的成本上漲了 14.3%。



救世軍為社區中需要幫助的人提供多項支持服務。 Source: AAP / JOEL CARRETT 科林森說，過去六個月到救世軍尋求經濟援助的人數增加 20%，許多人需要幫助支付水電費。





他憶起一位年輕母親的故事，她前往其中一個中心尋求幫助以支付電費。





科林森說：「她說已經到了要在支付賬單或支付孩子午餐費用間選擇的階段。」



住屋、學生助學貸款和假期

導致 CPI 上漲的其他領域是住屋、高等教育和國內旅行費用。





最近一個季度的房價上升 1.9%，目前比一年前高出 9.8%。





與此同時，澳洲國內度假旅行和住宿的成本在最近一個季度增加 4.7%。





澳洲統計局 （ABS）價格統計部門的負責人馬夸特（Michelle Marquardt）表示，高等教育費用和年初出現的其他變化導致該領域的消費者物價指數上漲 9.7%。



「本季度在高等教育中看到了額外的增加，因為自2021年，學費被列入畢業生就業準備計劃的一部分，因而繼續帶動該指數。」



