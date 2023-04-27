【俄烏戰爭以來首次】習近平通電澤連斯基 擬派代表訪基輔

中國國家主席習近平與烏克蘭總統澤連斯基在本周三（4月26日）通電話。這是兩國領袖自俄烏戰爭以來首次通話。，直到昨日成事。
中國傳媒報道指雙方就中烏關係和烏克蘭危機交換意見，並引述習近平向澤連斯基表示，中方將派出歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國進行訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。
據報，中國外交部現任歐亞事務特別代表為李輝。作為「俄國通」，他曾在外交部蘇聯東歐司工作多年，曾任中國駐俄大使約10年。
習近平指，烏克蘭危機複雜演變，對國際形勢產生重大影響。在烏克蘭危機問題上，中方始終站在和平一邊，核心立場是勸和促談。
他強調對話談判是唯一可行的出路，又提到，認為現在各方理性的思考和聲音在增加，應該抓住契機，為危機的政治解決積累有利條件，希望各方從烏克蘭危機中深刻反思，通過對話，共同尋求歐洲長治久安之道。
傳媒引述習近平說：「核戰沒有贏家，有關各方都應該保持冷靜克制，真正從自身和全人類的前途命運著眼，共同管控好危機。」
中國傳媒報道，澤連斯基感謝北京為烏克蘭提供的人道主義援助，歡迎中方為恢復和平、通過外交手段解決危機發揮重要作用。
而澤連斯基在社交網站Twitter以中英烏三種文字發表貼文證實，他與習近平通電話接近一個小時。他形容這次「長時間而充實」的通話，以及任命前戰略工業部長里亞比金為新任的烏克蘭駐中國大使，「將有力推動兩國關係的發展」。
路透社報道，他在一段影片中表示，雙方通話是「一個機會，利用中國的政治力量來加強建立和平的原則和規則」。「烏克蘭和中國，和世界上絕大多數國家，同樣關心國家主權和領土完整。」
不過，澤連斯基也重申，不能以犧牲烏克蘭領土為代價來實現和平，強調必須以1991年的邊界為基礎，恢復烏克蘭的領土完整。
白宮對中烏領袖通話表示歡迎，但指俄烏能否達成和平協議還言之尚早。《紐約時報》報道，兩人談話中完全沒有提及「俄羅斯」。法國總統馬克龍的辦公室表示，他本月訪華時曾推動今次通話。
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）回應：「我們留意到中方正準備努力建立一個談判進程。」
習近平上月訪問俄羅斯，與總統普京互稱「親愛的朋友」。雙方發表聯合聲明，稱願意盡快，但被指缺乏具體行動。
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