【再升級夥伴關係】中俄稱致力烏克蘭和談但未提及具體行動

中國國家主席習近平從3月20日22日，一連三日對俄羅斯進行國事訪問，和總統普京就烏克蘭危機和經濟合作這兩個主題展開對話。





雙方也談及俄烏戰爭。習近平表示，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，而中方願意繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。





普京回應，讚賞中方在重大國際問題上一貫秉持公正、客觀、平衡的立場，主持公平正義，又說俄方已認真研究北京早前提出的政治解決烏克蘭危機的十二點主張文件，對和談持開放態度。



而兩人昨日（3月21日）舉行了正式會談，並簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》。





但聲明並沒提出任何具體措施，甚至完全沒提及中方一直所講的「停火止戰」一詞。因此美國國務卿布林肯形容此行，中國不但沒譴責俄羅斯，還提供「外交掩護」，特別是在國際刑事法院日前才對普京發出通緝令。





不過，中國外交部發言人汪文斌反駁其言論，指美方在烏克蘭問題上沒資格對中方指手劃腳，更無權向中方「甩鍋推責」。他強調中國既不是危機製造者，也不是危機當事方，也沒有向任何一方提供武器，反而美方聲稱要維護和平，但看不到任何實際舉措，卻源源不斷地向戰場提供武器。





其實上星期已經有傳習近平會在訪俄之後，和烏克蘭總統澤連斯基進行戰爭開打一年多以來的首次會晤，但中烏雙方至今仍未官方證實這個消息。



除了烏克蘭問題，經濟合作也是中俄領袖今次會談的重點。





習近平昨日會見俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin），提到中國是俄羅斯連續13年第一大貿易夥伴，雙方要推動經貿合作量質並進，促進貿易和投資自由化便利化，維護產業鏈、供應鏈安全穩定，而重點行業在於能源、航空、糧食、科技創新、跨境物流等。





而俄方表示，雖然西方國家不斷加強制裁，但中俄之間的貿易額去年增加近三份一，達到1900億美元左右，期望今年可以達到2000億美元的目標。普京說，支持中國企業取代那些離開俄羅斯市場的企業，又認為應進一步鼓勵兩國以本國貨幣相互結算。





昨日稍後，兩國簽署了兩份聯合聲明，除了上面提及的「深化新時代全面戰略協作夥伴關係」，還有「2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃」，提出了8項具體指引來加強雙邊經濟合作。



