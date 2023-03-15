【俄烏戰爭以來首次】習近平據報將晤澤連斯基 欲調停衝突

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據報中國國家主席習近平將會和烏克蘭總統澤連斯基進行會談，外界猜測中方有意參與調停俄烏戰爭。

過去一個月，
俄烏兩軍在頓涅茨克州的重鎮巴赫穆特展開激烈爭奪
。由僱傭兵瓦格納集團組成的俄方部隊，目前已經佔領該城市的東部地區，但在推進過程中
遭到烏克蘭武裝部隊的頑強抵抗
。這場戰役被視為是二戰以來歐洲最血腥的步兵戰。

烏克蘭總統澤連斯基表示，會在未來幾個星期投入更多增援士兵，加強守備。「東部的戰鬥狀況非常艱難和痛苦，我們需要摧毀敵人的軍事力量，我們會做到。我們要為烏克蘭人的未來而戰。」

而在戰場之外，國際正繼續推動外交解決戰爭。最新的消息指，中國國家主席習近平可能會先後和俄烏兩國領袖進行會談。

據報習近平會在下星期前往莫斯科，和俄羅斯總統普京會面，之後會透過視像和澤連斯基對話。如果屬實，今次將會是中烏兩國領袖，在戰爭一年多以來的首次會晤。
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雖然這些行程和安排暫時未獲得官方證實，但美國對此表示歡迎。白宮的國家安全顧問沙利文表示，習近平應該直接聽取烏克蘭的聲音，而不是偏聽俄方的說法。

「有關習近平可能和澤連司機通話的消息，美方予以鼓勵......我們過往也一直建議北京直接和基輔交流。我們已聯絡烏克蘭的同事，目前仍未證實是會以電話還是視像方式（對話），但我希望能夠成真，這是好事。」

有分析認為，中方可能確實有意調停俄烏戰爭。一方面，當局一直表示願意促成和平，早前更發表
政治解決烏克蘭危機的十二點主張
，但就被西方批評欠缺實際行動；另一方面，在中方斡旋下，
伊朗和沙特阿拉伯上星期在北京歷史性恢復建交


不過，
莫斯科早前已提出停戰條件
是國際承認俄羅斯佔領的領土，而烏方堅決拒絕，所以和談的進展基本停滯。詳情請收聽程達昆和梁炎剛這節時事報導。
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