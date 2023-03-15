【俄烏戰爭以來首次】習近平據報將晤澤連斯基 欲調停衝突

烏克蘭總統澤連斯基表示，會在未來幾個星期投入更多增援士兵，加強守備。「東部的戰鬥狀況非常艱難和痛苦，我們需要摧毀敵人的軍事力量，我們會做到。我們要為烏克蘭人的未來而戰。」





而在戰場之外，國際正繼續推動外交解決戰爭。最新的消息指，中國國家主席習近平可能會先後和俄烏兩國領袖進行會談。





據報習近平會在下星期前往莫斯科，和俄羅斯總統普京會面，之後會透過視像和澤連斯基對話。如果屬實，今次將會是中烏兩國領袖，在戰爭一年多以來的首次會晤。



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雖然這些行程和安排暫時未獲得官方證實，但美國對此表示歡迎。白宮的國家安全顧問沙利文表示，習近平應該直接聽取烏克蘭的聲音，而不是偏聽俄方的說法。



