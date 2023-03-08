【俄烏戰爭】近期最血腥的巴赫穆特之戰

在巴赫穆特附近作戰的烏克蘭軍旅表示，他們的軍隊正在保衛這座俄羅斯試圖奪取的城市。





烏克蘭第10獨立山地突擊軍旅發言人尼基塔山迪巴（Mykyta Shandyba） 說，俄軍最近在這裡加強了攻勢。





他說：「這是一場硬仗，敵方的攻擊時時發生，俄軍試圖奪取我們的陣地，他們分成小隊試圖進行攻擊。但是這兩天，俄軍的人數越來越多，每隊都有大約有三十人試圖突破我們的防線，但至今都沒有成功。」





俄羅斯正試圖包圍巴赫穆特，以確保這半年多來他們首次取得重大進展，俄軍在巴赫穆特發動的這場攻勢，成為近來最血腥的戰鬥。





烏克蘭軍隊一直在加強巴赫穆特以西的陣地，明顯是為可能需要撤退做準備，但到目前為止他們似乎仍未放棄這個據點。





烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyrr Zeleneskyy）表示，烏克蘭軍隊將繼續保衛巴赫穆特。





他說：「在今天最高總司令部的會議上，我直接詢問了霍爾蒂恰島指揮官希爾斯基（Syrskyi）將軍和扎魯日尼（Zaluzhnyi）總司令，他們如何看待未來在巴赫穆特的防禦行動。究竟是撤退？還是繼續防禦和加強保衛這座城市。兩位將軍都回答說，不撤退並會繼續加強保衛。而這個立場，在會上得到了一致的同意，我告訴總司令，會尋找更多力量，去幫助巴赫穆特的戰士。」



不過澤連斯基說，在一段視頻看到，有一名烏克蘭士兵被殺，他譴責俄軍佔領者如何殘忍地殺害了該名勇敢地當著他們的面說「願光榮歸於烏克蘭」的士兵。澤連斯基希望大家團結一致地，回應這名英勇士兵的說話，並承諾會找出兇手。





與此同時，俄軍隊連夜使用伊朗製造的無人機，襲擊烏克蘭中部和東部地區。





目前仍然不清楚今次襲擊有否造成了任何傷亡。





不過俄羅斯派出的 15 架無人機中，有 13 架被烏軍擊落。





美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，伊朗為俄羅斯在烏克蘭戰事中提供的軍事支援是「難以置信」。





他說：「伊朗透過軍事援助去支持俄羅斯這件事，真的令人難以置信。當然，就該地區而言，對於中東地區的未來而言，會是一件非常差的事情。加上他們在烏克蘭使用這些無人機發動攻勢，令他們獲得了更多經驗。這方面對這些地區帶來不好的先兆。我們亦預計俄羅斯將向伊朗提供技術，以換取伊朗提供的一些援助，而俄羅斯亦已經得到了。所有國家都非常關注這一點，因此，他們這種關係非常令人不安，而且我們需要密切關注，並阻止伊朗繼續進行此類活動。」





與此同時，俄軍在烏克蘭北部的哈爾科夫省的庫皮安斯克加強砲擊。





儘管俄羅斯軍隊在六個月前已從該地區撤軍，但哈爾科夫地區仍經常遭到襲擊。





庫皮安斯克地區軍事行政部門負責人貝塞丁（Andriy Besedin）表示，俄軍砲擊的數量，在過去兩星期有所增加，砲擊是用恐怖分子持有的所有可用武器進行的。這些武裝包括多管火箭炮、桶裝火砲和迫擊砲。因此，為了保護這裡的人生命和健康，尤其是那些行動不便的人和兒童，他們唯有決定撤離，他們正在努力，並與哈爾科夫地區軍事管理局合作，一起制定疏散機制。



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。