拜登宣佈競逐連任 呼籲讓他「完成這項工作」

要點： 美國總統拜登將在 2024 年尋求連任。

他的競選拍檔、副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 將加入他2024年的競選團隊。

在拜登宣佈角逐連任前，特朗普早於 11 月宣布參選，尋求第二個任期。

美國總統拜登正式宣佈將 2024 年角逐連任，這決定將考驗美國國民是否準備好讓這位 80 歲的民主黨成員再續四年任期，這位民主黨成員已經是美國歷史上最年長的總統。





拜登新的競選團隊發佈了一段精心製作的影片，他在片中宣佈這個消息，並宣稱捍衛美國民主是他的工作。影片以 2021 年 1 月 6 日，前總統特朗普的支持者襲擊美國國會大廈的片段開場。





拜登說：「四年前我競選總統時，我說過我們正在為美國的靈魂而戰，我們現在仍是，現在不是自滿的時候。這就是我競選連任的原因。」





他說：「讓我們把工作完成，我知道我們可以。」



拜登把共和黨的政綱描述為對美國自由的威脅，誓言要打擊限制女性的醫療保健、削減社會福利和對書本採取禁令，同時抨擊「讓美國再次偉大(MAGA) 極端分子」。 「讓美國再次偉大(MAGA) 」是特朗普政治口號「Make America Great Again」的首字母縮寫，他很可能是拜登在 2024 年 11 月大選中，代表共和黨參選的對手。





在他接替特朗普的兩年裡，拜登成功在國會通過批准數十億美元的聯邦資金來應對新冠大流行和興建新基建。儘管在拜登就任期間，美國面對 40 年以來最高的通脹率，使其在經濟方面留下污名，但在他的帶領下，美國失業率跌至自1969年以來最低。





拜登的年齡令他的角逐連任對民主黨來說是一場歷史性和具風險的賭博，民主黨面臨著艱難的選舉地圖，務求在 2024 年控制參議院，他們現時在眾議院中佔少數。



拜登總統的競選拍檔、副總統賀錦麗將加入他 2024 年的競選團隊。 Source: AAP, AP / Patrick Semansky 於 4 月 19 日發佈的路透社/益普索民意調查中，拜登的支持率僅停留在 39%，一些美國人對他的年齡深感擔憂；在預期的第二個任期結束時，他將達 86 歲，比美國男性的平均預期壽命多近十年。





在 2 月份的身體檢查後，醫生稱拜登不喝酒，每周鍛鍊五次，「適合履行職責」。白宮表示，拜登的記錄表明，他的頭腦足夠敏銳，可以勝任這項艱鉅的工作。





拜登的競選拍檔、副總統賀錦麗將加入他的 2024 年競選團隊。



拜登和特朗普對決？

早於拜登宣佈角逐前，特朗普早於 11 月已宣佈將尋求第二個任期。他在 2020 年的總統大選輸給拜登。





作為現任總統參選的拜登不太可能面臨來自黨內的激烈競爭。沒有高級民主黨成員表示想挑戰他，他的競選委員會由民主黨冒起的新星組成，為其競選活動提供建議，其中包括伊利諾伊州州長普里茨克（J.B. Pritzker）和賓夕法尼亞州州長夏皮羅(Josh Shapiro)。



