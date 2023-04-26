【澳新軍團日】黎明儀式舉行之時：新州前州督雕像被「淋紅油」

新州前總督麥覺理 (Lachlan Macquarie) 位於新州城鎮 Windsor 的 McQuade 公園內的雕像遭到毀壞，被人塗上紅色油漆並印上紅色手印。





在雕像的底部，亦被人以黑色油漆寫上「這裡站著一名下令進行種族清洗的大屠殺兇手」及「種族滅絕不值得驕傲」的字句。



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而在附近的行人路上，亦以紅色油漆寫上「永誌不忘前線的戰爭」。





據信，有關雕像是在星期二 (4 月 25 日) 上午 6 時至 7 時期間被破壞，而該公園的澳新軍團日黎明紀念儀式則於清晨 5 時 50 分舉行。



豎立在 Windsor 的新州前州督麥覺理 (Lachlan Macquarie) 雕像在澳新軍團日的上午時份被人毀壞。 Source: Twitter / @5NewsAustralia Windsor 市議會市長麥克馬洪 (Sarah McMahon) 向《雪梨晨鋒報》表示，她是在黎明紀念儀式完結不久後獲悉雕像被毀壞。





當她前去視察被毀情況時，她形容當時的油漆仍然「非常濕」。





她說：「我認為，這是不久前才發生。」





「對於社區內有成員認為這是適當地表達他們意見的方式，我感到相當難過。」





麥克馬洪亦提及澳新軍團日，指當地是一個「(擁有大量) 軍人的社區」。





她表示：「在一個如此具有全國性及地區性意義的日子作出這樣的行為，我認為實在是令人震驚。」



該個位於新州城鎮 Windsor 遭到破壞的雕像。 Source: Twitter / @5NewsAustralia 麥克馬洪其後要求市議會派人清理雕像。而警方亦於上午 7 時 55 分接報前往現場，並經已就事件展開調查。





麥克馬洪說：「我期望警方會徹底做好他們的工作 (調查事故)。」





當局促請任何人如有消息或行車記錄儀或閉路電視錄影片段可以提供，應盡快與警方聯絡。





當地一名居民凱利 (Tim Kelly) 在社交媒體 Facebook 上分享被毀後雕像的相片，並指：「這是一個關於我們軍人的日子，而非任何其他政治議題。」





「所有人都感到絕對嘔心。」





新州州議會 Hawkesbury 選區州議員普雷斯頓 (Robyn Preston) 形容，有關示威活動「非澳洲人所為」。





她說：「在這個我們團結起來紀念為我們自由而戰及犧牲的國家英雄的日子，作出這種破壞行為是一種懦弱及不敬的行為。」





「這是一種 (製造) 分裂及不尊重的行為。」



前州督麥覺理的雕像被人毀壞，今次並非首次。





2017 年 1 月 26 日，上址同一個雕像在一場「澳洲日示威」中，被人塗上「殺人兇手」的一字。





同年，麥覺理位於雪梨海德公園 (Hyde Park) 亦遭毀壞。





2020 年，一名雪梨男子在雕像的底部 貼上一張印有麥覺理曾發表言論的海報 ，其後被控。



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該句字句取自麥覺理日記的其中一段，當中表示他打算以「完全清除這個國家上的敵對當地人」。





在寫下該篇日記的一星期後，麥覺理下令進行後世被稱為的「阿平大屠殺」(Appin Massacre)。





1816 年 4 月 17 日，一場軍事突襲行動殺死了至少 14 名 Dharawal 及 Gundungurra 族群人士，包括男女老幼。部份人中槍致命，其他則跌落當地一個懸崖並墮入 Cataract 河流的一個峽谷。



一個設於「阿平大屠殺」發生地點附近的紀念牌匾。 Credit: Panoramio



