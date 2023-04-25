【原住民之聲入憲】澳華論壇5月辦座談會助華人明白公投意義

華裔選民對原住民之聲入憲公投認識有多少？



SBS電台廣東話節目訪問了數位華裔人士，看看他們的看法。





一位姓唐的女士表示，她稍稍知道原住民之聲入憲是讓原住民成立一個像議會的組織，並放入憲法中，讓他們可以向國會提出的議案或政策提交意見。





另一名李先生表示，最初他並不怎麼清楚這是甚麼一回事，但之後透過新聞便稍微知道。 他認為如果政府能夠做到透明度較高，並在原住民中真正聽取他們的意見，他是審慎地支持原住民之聲入憲， 但他擔憂有時這些諮詢變得官僚，而令真正原住民的聲音未必能完全反映到出來。





至於另一位受訪者黃女士則表示，她只是略有所聞，但並不清楚內容究竟是甚麼。而她目前所知的是以往澳洲忽略了一些原住民的權利，所以現在要歸還給他們。雖然她對於將原住民之聲入憲並沒有太多意見，但她認為現時政府已經給予他們有許多的優惠，入憲之後，她不清楚這會否讓原住民有過多的優惠。





究竟原住民是否值得有聲音入憲？



SBS電台廣東話節目亦邀請了澳洲原住民福利基金董事及澳華論壇主席陳建青(Simon)為大家談談他在過去十多年與原住民的接觸中，談談究竟他對今次公投有些甚麼看法。





他首先解釋澳洲原住民福利基金的工作，主要是以籌款和透過申請的方式來幫助澳洲全國各地有需要的原住民。 例如在教育、經濟上幫助他們。 陳建青又表示，他們特別希望能夠幫助原住民的青少年， 讓他們在教育、衛生和文化上能夠得到補足。





陳建青說，他參與了這個工作已經有十多年的時間，他知道在原住民中，對於政府將原住民之聲入憲這個建議，大部分均表支持。 陳建青說，當英國人來澳之後，奪取了原住民許多的東西，而以往，政府亦在許多事上沒有諮詢過他們的意見，而如果原住民之聲入憲之後，起碼他們能夠有一批人士代表他們在國會發聲。





但自由黨卻反對政府現時提議的原住民之聲入憲公投的語句，認為給予他們可以制衡政府立法的權力，同時，亦似乎對其他民族背景的澳洲人不公，陳建青對此又有何看法呢？





陳建青解釋說，其實原住民之聲只是一個顧問團體，它並不能左右政府的政策而只能提供意見。有許多人認為，政府毋須更改憲法亦可以讓原住民向政府提供他們的意見，但陳建青表示，問題是若果這個組織不受憲法保護，那麼，如果政府更替，許多時便會取消了一些代表原住民發聲的團體，所以讓原住民之聲入憲是保證這個團體會常設於國會中為原住民發聲。





原住民之聲入憲是否對其他種族不公?



至於是否對其他種族不公，陳建青認為，原住民在澳洲是最早的居民，但他們所受的待遇卻很差，而其他移民，他們可能在經濟和教育上都比他們為佳，在向政府提出要求時也比較容易。但原住民則可能住在偏遠地區，教育程度亦較低，所以想發聲也較難， 所以他們是應該有一個團體代表他們發聲。





另外，亦有一些報道指在原住民當中也有反對將原住民之聲入憲，因為他們認為並不能代表一些草根階層的意見。不過，陳建青認為，這只是少數原住民的意見，例如是前原住民國會議員蒙迪恩（Warren Mundine）亦相信將原住民之聲入憲對其他種族不公，但他認為，正如他以上提及，原住民是處於最不利的位置，所以他認為原住民之聲入憲是有需要的。而對於有綠黨議員認為政府要進一步與原住民達成一項協議，但陳建青認為現時亦不用急著進行，而是一小步一小步地進行。





對於自由黨指，現時的原住民之聲只有24人，可能並未能完全代表原住民的聲音，但陳建青指出，其實他們已經與全國許多原住民人士進行過諮詢，亦足以代表原住民發聲。而他認為這個團體亦正如政府一樣，是透過選出議員來代表市民來作決策一樣。





那麼在大家公投前對現時政府用作公投的句子又應該如何理解？



陳建青說，這句句子已經經過多年由原住民代表所建議，大致上是最好的，雖然早前有人擔憂該句子有可能在未來會遭到最高法院的挑戰， 但現時他們亦已修改讓原住民之聲只是作為一個顧問組織，所以已經考慮了多方面的要求。





同時亦是澳華論壇主席的陳建青表示，澳華論壇在5月18號將舉行一個小組討論，並邀請了一些原住民人士發表他們的意見，亦希望藉此增加華裔社區更明白今次公投的意義。 Source: Supplied / Simon Chan 而同時亦是澳華論壇主席的陳建青表示，他亦在他們的論壇中諮詢個各會員對今次原住民之聲入憲的看法，其中大部分成員都表示會贊同，但亦有一些人認為他們要看看詳細資料再作決定。而澳華論壇亦相信有不少華裔人士可能也有同樣的擔憂，所以他們在5月18號舉行一個小組討論，並邀請了一些原住民人士發表他們的意見，亦希望藉此增加華裔社區更明白今次公投的意義。而澳華論壇亦會出版一些時事通訊，並在舉行小組討論後進行一項調查，看看大家對公投的看法。





至於被問到政府是否有足夠的資料讓市民更了解今次公投的意義時，陳建青表示，相信政府在10月才會進行公投，所以他相信屆時政府應該會有更多的資料提供予市民來讓他們作出最佳的決定。





