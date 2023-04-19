前內政部長：應關注生活開支壓力 較「原住民之聲」更重要

聯邦反對黨前原住民事務發言人李瑟 (Julian Leeser) 上星期由於自由黨對「原住民之聲」立場宣佈辭去前排議員席位後，反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 星期二 (4 月 18 日) 早上公佈改組後的影子內閣名單。





李瑟原本擔任的原住民事務發言人一職，將由普萊斯 (Jacinta Price) 擔任。里德爾 (Kerrynne Liddle) 將擔任兒童保護及家庭暴力事務發言人。





前內政部長安德路絲 (Karen Andrews) 將退居後排，內政事務發言人一職將由帕德森 (James Paterson) 接替。卡殊 (Michaelia Cash) 將擔任律政事務發言人。



安德路絲在星期二同時宣佈，將在來屆聯邦大選時退出聯邦國會，將不會再競逐連任昆州 McPherson 選區的眾議院議席。





她強調，並非由於「單一原因」而選擇不競逐連任。她說：「大概有一系列原因促成 (這個決定)，而我亦對我說作出的決定感到非常舒適。」





她指，自己早於數星期前就曾經向達頓提出不再在下屆大選中競逐連任，並即時辭去影子內閣的職務、退居後排。「他當時拒絕有關提議。」



但今天 (影子內閣) 重組，就決定我退居後排並在後排繼續我的工作。 安德路絲

當被問及她對「原住民國會之聲」入憲公投的立場，安德路絲表示，她不支持「艾巴尼斯目前提出的 (公投) 字眼」。





她說：「(目前) 提議的字眼並非我會支持的字眼、並非我會提倡的字眼。但正如我一直清楚地就這些議題所強調的，我希望我的社區能清楚知道所提出來的建議當中存在的利弊。」



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而當被問及她會否參與「反對陣營」的宣傳活動，她直言「不會」。





安德路絲說：「我不會穿上『投反對票』的上衣宣傳。當有人問我這個議題，我會表達出我對此的憂慮，但想以一個非常自然的方法 (表達我的觀點)，讓其他人能自行作出決定。」





安德路絲同日接受傳媒專訪時表示，她認為自由黨目前被「原住民之聲」分散了注意力。



我們絕對應該談論生活開支及其他民眾日思夜想的議題。 安德路絲

「毋庸置疑，『原住民之聲』是一個重要議題，但民眾如今難以負擔支付房屋按揭、難以支付租金、難以找到住所。」





「這些都是需要處理的重要議題。這些才是我們應該優先處理的事項。」



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