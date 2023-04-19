澳洲總理警告原住民公投無「第二次」

要點： 艾巴尼斯提醒大家 1999 年共和制公投的失敗，警告澳洲人原住民之聲將無二次機會。

在一場支持原住民之聲的超級馬拉松開幕活動時，艾巴尼斯發表上述言論；

兩個主要的反對團體已經發動廣告攻勢。

澳洲總理艾巴尼斯表示，原住民國會之聲公投是一代人中僅有一次的機會去承認原住民，並警告澳洲人不要讓完美成為美好的敵人。





聯盟黨批評工黨就將原住民之聲入憲只提出簡單的支持／反對問題。如果公投成功，國會將立法規定原住民之聲機構如何運作。





同時，艾巴尼斯亦敦促選民吸取 1999 年就共和制進行全民公投失敗的教訓。





艾巴尼斯指出，許多支持共和制的選民對於所擬定的共和模式並不信服，並決心等待「下一次機會」，然而，在 24 年後，澳洲人仍然生活在君主制下。



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前政治家法默 (Pat Farmer) 參與14,000 公里馬拉松以表達對原住民之聲的支持。 Source: AAP / Mick Tsikas 艾巴尼斯指：「如果這次公投失敗，下一次公投並不會是在一個月後。」





「大家需要意識到，經過這麼長時間的磋商，這是澳洲人將擁有的機會……如果不是現在，那將是何時？」





「我注意到，有些人表示說這並不符合（他們）的理想方案，（但他們）亦表示將投票支持，因為他們意識到機會就在眼前。





艾巴尼斯在荷伯特發表講話之前，前自由黨議員法默（Pat Farmer）發起了一項支持原住民之聲的活動。他於周一（4月17日）開始了 1萬4千公里的環澳步，希望藉此可以增加民眾對修憲的支持。



參加此次活動亦包括自由黨議員阿切爾 （Bridget Archer）和塔州州長洛克利夫（Jeremy Rockliff)。阿切爾不顧黨內多數派的反對，支持原住民之聲。





洛克利夫是各大州和領地中唯一執政的自由黨領導人。他說，現在是「我們為數代原住民的劣勢承擔責任的時候了」。





「這是關於作為一個國家團結一致共同邁進，並聽取原住民關於我們國家和原住民過上最好生活的最佳前進方式。」





艾巴尼斯一再強調跨黨派對修憲的支持，同時向前新州州長、 議會原住民之聲倡導者佩洛德（Dominic Perrottet）表達敬意。





「這是一場應該超越政治的運動，因為它關乎正義，關乎做正確的事，關乎推進和解。這就是我們看到這種號召勢頭的原因。」



兩黨聯盟領袖達頓（Peter Dutton）宣布自由黨將反對原住民國會之聲，並將該機構稱為坎培拉之聲，他們認為偏遠地區和鄉郊的機構將更有效地為澳洲原住民創造切實的成果。





艾巴尼斯指出：「事實遠非如此……這是原住民和托勒斯島民向坎培拉發出的聲音，向他們表示尊重。



反對原住民之聲的廣告閃電戰

在艾巴尼斯發表上述評論的同一天，反對原住民之聲的兩個主要團體——Recognise a Better Way 和 Fair Australia——在免費電視上發起了一場廣告閃電戰。





據報道，為了取得猶豫不決選民的支持，「支持」運動已接觸一些知名原住民運動員，以推動此次改革。





反對陣營的廣告宣傳由商人和前自由黨候選人蒙丁（Warren Mundine）領導，他是 Bundjalung 人，試圖區分其所稱的「精英」意見和「沉默」的原住民的觀點。



蒙丁將原住民之聲形容為另一層的官僚主義。 原住民之聲機構將由來自不同原住民民族的代表組成，艾巴尼斯透露該機構將實現性別平衡，並包括不同年齡組的代表。





它將有權就特別影響澳洲原住民的問題向議會提出建議，但無權否決議會。





但蒙丁周一稱，原住民之聲機構將把原住民視為一個同質群體，並將原住民置於比更廣泛的人口「更強大的地位」





他在接受九號台採訪時表示：「罪案率、毒品和酒精等問題（在解決原住民劣勢方面）沒有取得成功。這些都是地方性問題，只能在當地解決，這才是他們應該關注的地方。」





蒙丁稱，《發自內心的烏魯魯宣言》是「一群學者」和「有權勢者聚在一起」的心血結晶，這是與原住民社區廣泛協商並推動全國制憲會議的結果。





「你現在還要再增加一層……官僚色彩，這是我對它的最大意見。」







