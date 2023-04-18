墨爾本人口增長遠超雪梨 專家分享趨勢背後原因及意義

要點： 由於西部邊界拓寬，墨爾本已取代雪梨成為澳洲人口第一大城市；

這在一定程度上歸因於來自印度的移民湧向墨爾本西郊邊緣地區；

與雪梨相比，墨爾本近年來遷出的居民也更少。

墨爾本已取代雪梨成為澳洲人口第一大城市，這主要是因為雪梨人更有可能離開家鄉。但專家表示，雖然已經預料這一種情況一段時間，但墨爾本這種人口快速增長的勢頭或許無法長久持續。





在 2021 年人口普查之後，澳洲統計局（ABS）改變了墨爾本重要城區（Significant Urban Area）邊界線，將其西部邊緣的梅爾頓區（Melton）納入墨爾本市。 2021 年 6 月，墨爾本重要城區人口因而增至487.54 萬人，比雪梨重要城區人口 485.67 萬人多 1.87 萬人。





這一邊界重新劃定意味著墨爾本重要城區人口實際上已在 2018 年已超過了雪梨。



根據澳洲統計局的數據，在過去十年，雪梨的新移民比墨爾本更多。與此同時，亦有更多的居民移居到澳洲其他地區。 Source: SBS 然而，大雪梨地區（還包括中央海岸和藍山地區）的人口（525.98萬人）仍比大墨爾本地區（497.62萬人）多 28.36 萬人。





那麼墨爾本人口增長為何如此之快？這增長趨勢會一直保持下去嗎？這將如何影響兩個城市之間的競爭？



海外移民湧向墨爾本西部

澳洲統計局使用多種方法來定義重要城區，其中一種指出，重要城區代表一個擁有超過一萬名居民的城市中心。





澳洲統計局人口統計學家安德魯‧豪（Andrew Howe）向 SBS 新聞表示：「2021年人口普查發生的情況是，墨爾本主要城區和其西部的增長中心 Melton 實際上被合併，（合併之後）墨爾本的人口現在比雪梨還多。



在 2021 年人口普查之後，澳洲統計局更改了墨爾本的重要城區 (SUA)，將其西部邊緣的 Melton 包括在內。 Source: SBS 澳洲人口研究所 （Australian Population Research Institute）負責人比雷爾（Bob Birrell ）博士表示，根據澳洲統計局的數據，在過去的十年裡，雖然雪梨比墨爾本多接納大約 50 萬移民，但墨爾本也吸引了大量來自印度的移民，他們湧向了墨爾本的西部邊緣地區。





比雷爾向 SBS 新聞表示：「海外移民是墨爾本西部人口增長的主要組成部分，現在主要的移民來源是印度」。





「他們傾向於來墨爾本，因為這個地方的印度移民比例高於雪梨。一旦一個城市擁有了特定的民族文化基礎，就會產生流動效應。」



去年在墨爾本板球場舉行的 ICC T20 世界杯板球比賽中，印度和巴基斯坦板球隊的比賽得到了當地球迷的大力支持。 Credit: Rana Sajid Hussain/Pacific Press/Sipa USA 墨爾本大學人口學教授麥克唐納（Peter McDonald）向 SBS 新聞表示，墨爾本也迎來了大量印度留學生，其中許多人傾向於在這座城市定居。





「來自印度次大陸的學生往往渴望留澳，成為永久居民。因此，這為從國際移民到永久居民提供了一個流動途徑。」



離開墨爾本的人更少

就墨爾本整體重要城區人口增長超過雪梨而言，專家將其歸因於雪梨的人口離開量比墨爾本大。





安德魯 · 豪分析指：「在過去的 10 年間，墨爾本的（人口）淨變化約為零，即表示遷入和遷出的人數大致相同。」





「然而，對於雪梨，遷出人口比遷入人口多 20 萬。與墨爾本相比，遷出雪梨並搬往澳洲其他地區的人數要多得多。」





而遷離雪梨的主要原因是因為住屋成本、交通和基礎設施等因素。





麥克唐納教授表示，歷來遷出雪梨的多為年輕家庭，而這很可能與他們的住屋負擔能力有關。





「雪梨人口流向昆州的情況已久，而且波動很大。目前，從雪梨到昆州的流動人口中，年青一群佔的比例相當大，而不是老年居民。」



雪梨郊區的擴張範圍存在地域限制，這使房價被推高。 Source: SBS 「相比之下，墨爾本的情況並不完全一樣。在疫情之前，墨爾本吸引了來自全澳各個州和領地的淨人口。雖然人們在疫情期間離開墨爾本的原因很明顯，但是遷往墨爾本的人口流動趨勢仍有待觀察。」





麥克唐納補充：「在墨爾本出行比在雪梨更容易……街道更寬，交通狀況也不像雪梨惡劣。而且還有電車。在雪梨或許有更好的鐵路交通，因為它有更多的跨雪梨鐵路線。」





澳洲人口研究所的比雷爾博士同意住屋成本是主要因素，部分原因是墨爾本用於擴大城市郊區的土地資源更多，而雪梨的城市擴張在地理上受到更多限制，如：東部的海洋、西部的藍山，以及主要河流。





「墨爾本的住屋成本比雪梨便宜得多，這是因為移民居住區不斷擴大，主要向西部和北部， 以及東南部拓展。」





比雷爾說:「在雪梨，郊區的邊界一直受到限制，因此雪梨邊緣地區的住屋成本比墨爾本高出許多倍。在雪梨，住屋成本如此高，以至使已有的居民大量外流。」





根據 REA 的數據，2023 年 3 月雪梨的房價中位數為 99.4 萬澳元，而墨爾本為 78.9 萬澳元。另外，墨爾本的租金也明顯較低。





據 SQM Research 的數據，2023年4月份，雪梨和墨爾本的平均租金分別為 779 澳元和 576 澳元。



這種趨勢會持續嗎？

對於墨爾本重要城區人口多於雪梨的趨勢能否持續？比雷爾表示十分難說。





雖然比雷爾認為，維州政府比雪梨政府提供更多的支援以支持城市邊緣地區人口擴張。而在墨爾本邊緣地區的住屋成本十分低，但卻十分難應對人口的快速增長。





「為邊緣地區的居民提供基礎設施和住房，存在各種成本問題。」





比雷爾指，自疫情以來，不斷上各的住房成本也導致更多人離開墨爾本，這一趨勢可能會逆轉，也可能不會逆轉。





「雖然墨爾本的住屋成本比雪梨低，但其增長迅速，這促使墨爾本的人口外流，亦比疫情之前要多得多。」



雪梨和墨爾本之間的傳統競爭將受何影響？

數十年來，墨爾本一直位居雪梨之後，如今卻取而代之，成為澳洲最大城市。這將對這兩大城市帶來甚麼影響？





麥克唐納教授說：「它們的規模大致相同，都是國際大都市，這對澳洲來說非常重要，而且兩城之間的流動性很大。」





「我認為競爭的東西已有所消失，在商業方面，這兩個城市現在有很大的合作。過去情況並非如此，之前兩城之間更多的是競爭。」





比雷爾博士稱這種競爭是「荒謬」，但承認「墨爾本非常重視」這種競爭。





「墨爾本持續的人口增長是一條生命線， 它決定了墨爾本房地產和金融業的利益。」





但比雷爾說，許多居民認為人口增長並不是件好事。





「生活成本愈來愈高，亦愈來愈擁擠，人口增長只為服務帶來競爭。」







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