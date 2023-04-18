紐約拘控兩華人涉為中國設立秘密警察站

被捕兩名男子分別為59及61歲，姓名譯音分別為姓盧及姓陳。當局起訴他們在未有知會美國當局情況下，串謀充當中國政府代理人以及妨礙司法公正，並在布魯克林區聯邦法院提堂，兩人獲准保釋。





聯邦檢察官皮斯（Breon Peace）指，兩人於去年初在美國建立首個海外警察站，公然侵犯美國主權。





皮斯說：『至少有一次，中國國家公安局的官員指示其中一名被告，亦是一名在秘密警察局工作的美國公民，幫助尋找一名居住在加州的華裔民主活躍人士。換句話說 ，中國國家公安似乎一直在使用該秘密警察站追踪在美國的美國居民。』





同時，檢察官表示，61歲被告自2015年起與中國執法部門及公安部建立長期的信任關係，並曾在美國本土參與多次打壓活動，並獲中國公安局官員頒發獎章。





兩名被告都承認當得知被美方調查後，刪除與一名中國公安部官員的通訊記錄，而警察站到去年夏天關閉。 兩人若被裁定串謀充當中國政府代理人罪成，最高可判監5年，妨礙司法公正罪最高可判監20年。





另外，司法部亦起訴了42名中國人，當中包括34名公安部人員。 當局指他們涉嫌實施跨國鎮壓計劃，利用虛假的社交媒體賬戶，騷擾及恐嚇居於國外的異見人士。





至於另外8名相關內容官員則涉嫌指使一間美國電訊公司一名僱員，移除在公司平台上的言論，打壓言論自由。司法部相信這批被告全部身在中國，指這些行為違反美國法律，亦是對美國民主價值觀及基本人權的侮辱。





不過，據中國外交部及駐美大使館早前對「國外警察站」的回應表示，其實外國所指的「國外警察站」其實是涉僑事務海外服務站，主要是協助有需要的海外中國公民，並可以幫助他們在網上辦理中國駕駛執照等服務，強調中國是嚴格遵守國際法，充分尊重他國司法主權。





中國駐美國大使館發言人劉鵬宇則認為，美國打著跨國打壓的幌子，對中國公民提出起訴，是在捏造罪名的基礎上行使長臂管轄權，純屬政治操弄，目的是抹黑中國形象。





