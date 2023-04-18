【勒緊褲頭】德勤預測澳洲今明兩年將面臨衰退

經濟顧問公司「德勤」（Deloitte Access Economics）預測，澳洲正面臨自 1990 年經濟衰退和新冠疫情以來最艱難的一年。

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經濟顧問公司經「德勤」（Deloitte Access Economics）預測，澳洲正面臨自 1990 年經濟衰退和新冠疫情以來最艱難的一年。 Source: AAP / JEREMY NG/AAPIMAGE

在德勤最近公布其 2023 年 3 月的商業展望報告時表示，預計，澳洲將陷入消費者經濟衰退期，即消費者會減低消費， 其中又以新州和維州的家庭開支減少的情況最為嚴重。

報告亦批評聯邦儲備銀行過去的兩次加息是不必要的，而且對澳洲家庭來說帶來痛苦。

報告的主要作者史密斯（Stephen Smith）說：『（儲銀）於今年初增加共50 個基點的利率是不必要的，並促使澳洲的經濟增長前景進一步下調。』

『現時預計 2023 年將出現「消費衰退」的情況，預計到年底家庭開支將低於年初的水平。』

他又指出：『在短短 10 個月內，當（銀行）將利息完全轉嫁於消費者後，一個平均 $600,000 的貸款利息每年將增加超過$14,000 。』

史密斯說，由於建築市場萎縮，令租客亦要增加租金的負擔。

史密斯說，這是一個供求問題。

他指出：『與以往相比，預計房屋和公寓的建築數量將大大減少，德勤經濟研究所預測，今年住宅的建築數量將會是過去十多年來最低的，相比起 2021 年， 數量可能減低近 70,000間。』

『根據這些數字，新住房的供應量只能僅僅追得上人口的增長，而不能緩解供應嚴重不足的問題。』

而他亦認為澳洲建造的住宅太少，而這種情況在短期內應該不會有太大改變。

德勤已將澳洲在今年和明年的經濟增長預期分別下調至百分之 1.5 和百分之 1.2。在沒有計算新冠疫情的因素下，這亦將會是自 1990 年代初以來澳洲經濟增長的最低水平。
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Published 18 April 2023 11:57am
Updated 18 April 2023 1:48pm
By Selina Kong
Source: SBS