【優惠房租吸引員工】你會到澳洲這個城市工作嗎？

西澳有大型酒店營運商向員工提供每星期150元費用的酒店房住宿，條件是員工必須在旗下幾間酒店，每星期工作幾日。

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西澳有酒店營運商提供每星期150元租金的酒店房住宿，吸引員工到旗下酒店工作。 Source: AAP / SUSANNA DUNKERLY/AAPIMAGE

西澳地產協會（Real Estate Institute of Western Australia）公布的新數據顯示，在3月份，柏斯房屋空置率下降至0.7%的歷史低位。

自去年2022年4月，柏斯各區的房屋租金上升17%。
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柏斯一家大型酒店營運商，就提出向僱員提供租金低廉的住宿，以解決人手不足的問題。

總部設於柏斯的W1 Hospitality表示，於柏斯西南區港口Fremantle旗下包括Emily Taylor, Sailing for Oranges 及 Wanders酒店，如果願意在這些場地工作的人士，可以獲得租金優惠的住宿。

僱員只需每星期支付 150 元，就可以在附近的 Hougoumont 酒店租用自己的房間，該酒店也是屬於 W1 Hospitality 。

房租包括所有費用、床上用品和清潔服務，並且不受特定時間租賃協議的限制，會成為旅行者的理想選擇。
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W1 Hospitality 總監巴克頓 (Tim Buckton) 接受傳媒訪問時表示，收到了至少 30 人致電查詢。

他認為，對於可能正在旅行或希望在學習期間住在Fremantle的人士來說，是理想的選擇，而且保證有工作。

不過條件是有意申請的人士，必須願意每周至少為在Emily Taylor、Sailing for Oranges 或 Wanders 這幾間酒店工作幾天。 而如果他們離職，他們還必須尋找其他住宿。

巴克頓建議其他酒店經營者效仿，向員工提供優惠住宿，解決人手不足問題。

資料顯示，在Fremantle，背囊客旅館合住一間房或宿舍，一星期的租金至少是 150 元的兩倍。

在過去的12 個月，Fremantle的租金中位數上升 4.6% 至每星期 660 元，而住宅單位租金中位數則大幅增加 11.1% ，至 500 元一星期。
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Published 18 April 2023 11:17am
By Wyee Yeung
Source: SBS